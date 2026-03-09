Bakan Şimşek’ten küresel belirsizlik mesajı: Şoklar kalıcı değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada küresel ekonomide belirsizliklerin yüksek seyrettiğine ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşandığına dikkat çekti. Bu tür gelişmelerin geçici olabileceğine işaret ederken geçmiş tecrübelerin, benzer şokların kalıcı olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalara da değinen Şimşek, mevcut hareketlerin geçici olabileceğine yönelik sinyaller bulunduğunu belirtti.

"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Temelleri güçlü ekonomilerin hızlı şekilde dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek şunları kaydetti:

"Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor"