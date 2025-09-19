Sındırgılı köylüler kendi evlerinin temelini Bakan Kurum ile birlikte attı

"İSTERSE BİR HASIRIN ÜSTÜ OLSUN…"

Üzüntüsünü Bakan Kurum ile paylaşan Şükriye Evren, "İsterse bir hasırın üstü olsun. Allah sizden bin kere razı olsun. 72 yaşındayım bu zamana kadar hiç böyle bir şey görmedim. Kimseler yaşamasın, çok zor" diyerek gözyaşı döktü. Bakan Kurum ise "Hiç üzülme tamam mı? Hepsinin üstesinden beraber geleceğiz" sözleriyle Şükriye Evren'i teselli etti.