Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Şirketlerden yapay zeka kaynaklı işten çıkarma hamlesi
Giriş Tarihi: 26.02.2026 09:30 Son Güncelleme: 26.02.2026 09:35

Şirketlerden yapay zeka kaynaklı işten çıkarma hamlesi

Yapay zeka teknolojilerinin hızl gelişmesi ile otomasyona en uygun olan alanlarda işçi çıkarmaları başladı. Dev şirketler personel sayısını azaltma yoluna gidiyor.

Şirketlerden yapay zeka kaynaklı işten çıkarma hamlesi
  • ABONE OL

Gelişen yapay zeka teknolojileri küresel iş gücü piyasalarında da dönüşümü hızlandırdı. Ekonomistler var olan endüstrilerin kökten değişebileceği uyarısında bulunurken şirketlerden tek tek personel çıkartma haberleri geliyor.

Goldman Sachs, yapay zekâ kullanımındaki artışın bu yıl ABD'de işsizlik oranlarını yukarı çekebileceği konusunda uyardı.

Goldman Sachs ekonomistlerinin tahminlerine göre, geçtiğimiz yıl ABD'de teknolojiye en duyarlı sektörlerde her ay net 5.000 ila 10.000 iş kaybı yaşandı. Ocak ayındaki toplam planlı işten çıkarmaların yüzde 7'sinin doğrudan bu teknolojiyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Şirketlerden yapay zeka kaynaklı işten çıkarma hamlesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz