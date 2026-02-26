Şirketlerden yapay zeka kaynaklı işten çıkarma hamlesi

Gelişen yapay zeka teknolojileri küresel iş gücü piyasalarında da dönüşümü hızlandırdı. Ekonomistler var olan endüstrilerin kökten değişebileceği uyarısında bulunurken şirketlerden tek tek personel çıkartma haberleri geliyor.

Goldman Sachs, yapay zekâ kullanımındaki artışın bu yıl ABD'de işsizlik oranlarını yukarı çekebileceği konusunda uyardı.

Goldman Sachs ekonomistlerinin tahminlerine göre, geçtiğimiz yıl ABD'de teknolojiye en duyarlı sektörlerde her ay net 5.000 ila 10.000 iş kaybı yaşandı. Ocak ayındaki toplam planlı işten çıkarmaların yüzde 7'sinin doğrudan bu teknolojiyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.