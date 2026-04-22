Şirketlere yarım trilyon kaynak

Borsa İstanbul'da 2019 yılında başlayan kesintisiz yükseliş trendi 2026'da da devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının etkisiyle mart ayında yaşanan yüzde 6.7'lik kaybı, son iki haftada ateşkes ve müzakere sürecine yönelik beklentilerle telafi eden endeks tarihi rekorlarını yeniledi. Geçtiğimiz yılı yüzde 14.5'lik yükselişle tamamlayan endeks, 2026'da şimdiden yüzde 28.6'lık artışa imza atarak, 2025'in tamamındaki performansının iki katına ulaştı. Yurt içinde ekonomi yönetiminin hızlı pozisyonlanma ve etkili önlem geliştirme kapasitesi, küresel dalgalanmalara karşı görece daha dirençli bir görünüm oluşmasına katkı sağladı. Kararlılıkla uygulanan ekonomik program ve enflasyonda martla birlikte tekrar başlayan düşüş süreci yabancı çıkışını da sınırlı kalmasını sağladı. 2025'te borsada 3.9 milyar dolarlık net alıma imza atan yabancılar, bu yılın ocak ayında 1 milyar 994 milyon dolar, şubat ayında ise 864.3 milyon dolarlık yeni pozisyon açtı. İran'a saldırıların etkisiyle yabancının mart ayındaki satışı 623.3 milyon dolar oldu. Böylece yılın ilk çeyreğinde net yabancı alımı 2.2 milyar doları geçti. Yabancılar 3-10 Nisan haftasında ise 430.3 milyon dolarlık net alım yaptı.

3 AYDA 46.2 MİLYAR TL

Borsada 2021'den bu yana hızlanan halka arzlar, 2026'da da piyasanın sürükleyicisi olmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'da 2026'da 14 şirket halka arz gerçekleştirdi. Bu halka arzların büyüklüğü 21 milyar 336 milyon TL olurken, 127 milyar lirayı aşkın talep geldi. Borsa İstanbul'da yılın çeyreğinde bedelli sermaye artırımları ile sağlanan kaynak ise 24.8 milyar lira oldu. Böylece bu yıl şimdiye kadar şirketlere sağlanan toplam kaynak 46.2 milyar TL oldu.

212 ŞİRKET HALKA AÇILDI

Borsada 2021'den bu yana ise toplam 212 şirket halka açılarak 246.2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Bu halka arzlara gelen talebin büyüklüğü 1.2 trilyonu geçti. Söz konusu dönemde bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla sağlanan kaynak ise 240.4 milyar TL oldu. Böylece Borsa İstanbul kanalıyla hisse senedi piyasasından 2021'den bu yana şirketlere sağlanan toplam finansman 486.6 milyar TL olarak gerçekleşti.

YENİ HİSSELER KAZANDIRDI

Borsada endeks bu yıl yüzde 28.6 yükselirken, yeni şirketlerin performansını gösteren halka arz endeksinde bu dönemde yaşanan artış yüzde 86.4 oldu. Yıl başından bu yana değer kaybeden tek sektör spor endeksi olurken, en fazla artış yüzde 237 ile finansal kiralamada görüldü. Halka arz endeksi ikinci sırada yer aldı. BIST 100 Endeksi'nin yüzde 55 yükseldiği son 1 yılda ise halka arz endeksindeki artış yüzde 179'a ulaştı.



8 YILDA % 1.488 YÜKSELİŞ

BORSA İstanbul'da dikkat çeken diğer bir nokta ise endeksin 8 yıldır hiç düşmemesi. En son 2018'de yüzde 20.9 düşen endeks o tarihten bu yana hiçbir yılı düşüşle tamamlamadı. 2019'da yüzde 25.4, 2020'de yüzde 29.1, 2021'de yüzde 25.8, 2022'de yüzde 196.6, 2023'te yüzde 35.6, 2024'te 31.6, 2025'te yüzde 14.5 yükselen endeks, 2026'da da şu ana kadar yüzde 28 yükseldi. Endekste 2018 sonundan bu yana yaşanan yükseliş yüzde bin 1.488 oldu. 2018 sonundan bu yana toplam enflasyon yüzde 881 oldu. Borsa son 9 yılda enflasyonun iki kat üzerinde bir performans sergiledi.



BİST DÜNYADA ÜÇÜNCÜ

BORSA İstanbul bu yıl sergilediği performansla dünyanın en fazla yükselen üçüncü piyasası oldu. Venezuella'nın yüzde 197 ile ilk sırada yer aldığı listede Güney Kore yüzde 47.5 ile ikinci, Borsa İstanbul ise yüzde 28.6 ile üçüncü oldu. Borsa İstanbul son 6 ayda ise yüzde 38.16 ile dünyanın en iyi performans gösteren dördüncü piyasası konumunda bulunuyor.



3.4 TRİLYONLUK YÜKSELİŞ

BORSADA 2025 sonunda 17.5 trilyon lira (409.2 milyar $) olan şirketlerin piyasa değeri şubat sonunda 20.7 trilyon liraya (473.7 milyar $) çıkmıştı. Körfez'deki savaşın etkisiyle şirketlerin değeri mart sonunda 19.7 trilyon liraya (444.5 milyar $) indi. Piyasa değeri 20 Nisan itibarıyla 23.1 trilyon liraya (516.6 milyar dolar) çıktı. Böylece piyasa değeri mart sonundan bu yana 3.4 trilyon lira yükselmiş oldu.