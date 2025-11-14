Şirketlere yatırımlarında hız ve maliyet avantajı kazandıran ortaklık

Kurumlar artık "Yapay zeka teknolojilerine ne kadar hızlı adapte edebiliriz?" sorusuna odaklandı. SAP ve Snowflake, yapay zekâ (AI) projelerini aylarca süren karmaşık süreçlerden kurtaracak bir ortaklık duyurdu. 2026'da devreye girecek çözümle kurumlar, yapay zekâyı işlerine entegre ederken hem zamandan hem maliyetten kazanacak. Bir şirket yapay zekâ destekli bir uygulama geliştirmek istediğinde, önce verileri farklı sistemlerden toplamalı, temizlemeli, uyumlu hale getirmeli ve ardından AI modellerine beslemeli. Bu süreç genellikle 6-12 ay sürüyor. SAP ve Snowflake ortaklığı bu süreci radikal şekilde kısaltıyor: İki platformun entegrasyonu sayesinde, şirketler SAP'teki hazır ve zengin iş verilerini anında Snowflake'in yapay zekâ altyapısında kullanabiliyor. Böylece aylarca süren projeler, günler içinde hayata geçiyor. SIFIR KOPYA TEKNOLOJİSİOrtaklığın sunduğu en büyük maliyet avantajı "sıfır-kopya" (zero-copy) veri paylaşım teknolojisinden geliyor. Geleneksel AI projelerinde şirketler, verileri SAP'ten çıkarıp başka sistemlere kopyalıyordu. Şimdi bu maliyet ortadan kalkıyor. Sürekli senkronizasyon için veri mühendisleri istihdam ediliyordu. Veri aktarımı için ağ ve altyapı yatırımları yapıyordu. Bu bant genişliği ve sunucu maliyetleri anlamına geliyordu. Güvenlik risklerini yönetmek için ekstra önlemler alıyordu. Yeni çözümle tüm bu maliyetler ortadan kalkıyor. SAP'teki veriler hiç kopyalanmadan, olduğu yerde Snowflake tarafından kullanılıyor. Bu, kurumsal müşteriler için yıllık yüz binlerce hatta milyonlarca dolar tasarruf anlamına geliyor. SAP SE Veri ve Analitik Başkanı Irfan Khan, bu avantajı vurguluyor: "İş yükleri genelinde toplam sahip olma maliyetini optimize edebilirken, aynı zamanda kurumsal düzeyde AI uygulamalarını hızla devreye alabiliyorsunuz." Snowflake Ürün Başkan Yardımcısı Christian Kleinerman ise, bu hız avantajını şöyle özetliyor: "İşletmeler artık Snowflake ve SAP BDC ile daha hızlı inovasyon yapabilir. Veri entegrasyonu için haftalar harcamak yerine, doğrudan AI uygulaması geliştirmeye başlayabilirler." 2026'nın ilk yarısında devreye girecek bu teknoloji, özellikle hızlı hareket edebilen şirketlere altın fırsat sunuyor. İlk 12 ayda platform kullanan şirketler, hem öğrenme eğrisinden avantaj sağlayacak hem de rekabette belirleyici farkı yaratacak.İlk kullanıcılar arasında yer alan AstraZeneca, bu hız avantajının hayati önemini gözler önüne seriyor. Şirketin ERP Dönüşüm Teknolojisi Başkan Yardımcısı Russell Smith şöyle diyor: "Hayat kurtaran ilaçlar geliştirirken her dakika değerli. Gerçek zamanlı verilere anında erişebilmek, klinik araştırmalardan üretim süreçlerine kadar her alanda hız kazanmamızı sağlıyor. AI projelerimizi aylar yerine haftalarda hayata geçirebiliyoruz ve bu, hastalar için anlamlı farklar yaratıyor."