Şırnak’ta TPAO personelinin zorunlu görev süresi uzadı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Şırnak Bölge Müdürlüğü'ne atanan kapsam dışı personele yönelik çalışma uygulamasında önemli bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, daha önce zorunlu olan uygulama hem süre açısından uzatıldı hem de esnek hale getirildi.

ZORUNLU SÜRE 2026 SONUNA KADAR UZATILDI

Yapılan düzenlemeye göre, sondaj ve workover kuleleri, jeofizik operasyon kara ekipleri ile sismik gemilerinde çalışmayanlar ve açıktan atama yoluyla göreve başlayanlar hariç olmak üzere; Şırnak Bölge Müdürlüğü'ne naklen ya da geçici görevlendirmeyle atanan kapsam dışı personelin görev süresi 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı.

"ZORUNLU" HÜKÜM KALDIRILDI

Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer değişiklik ise uygulamanın niteliğinde oldu. Daha önce ilgili maddede yer alan "çalıştırılması esastır" ifadesi, "çalıştırılabilir" şeklinde değiştirildi.

Bu değişiklikle birlikte, Şırnak'taki görevlendirmelerde zorunluluk kaldırılarak karar yetkisi idarenin takdirine bırakıldı. Düzenleme, kurum içinde daha esnek bir personel yönetimi hedeflendiğine işaret ediyor.