Haberler Ekonomi Haberleri Sivil havacılıkta yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı
Giriş Tarihi: 16.05.2026 15:07

Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarının sertifikasyonu ve işletimine ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi.

AA
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GEÇİCİ İŞLETME SÜRESİ UZATILDI

Yeni düzenlemeye göre, genele açık veya ticari havaalanı işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler için önemli bir değişiklik yapıldı.

Buna göre, havaalanının uçuş emniyeti açısından uygunluğunu taahhüt eden yazının verilmesi ve Genel Müdürlük tarafından yerinde ön denetim yapılmasının ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere sertifika alma şartı aranmaksızın havaalanı işletimine izin verilebilecek.

SÜRE 6 AYDAN 12 AYA ÇIKARILDI

Yönetmelikle birlikte geçici işletme izin süresi de uzatıldı.

Daha önce en fazla 6 ay olarak uygulanan süre, yapılan değişiklikle en fazla 12 ay olarak yeniden düzenlendi.

UÇUŞ EMNİYETİ VURGUSU

Düzenlemede, havaalanlarının işletmeye açılmadan önce uçuş emniyeti açısından uygunluğunun değerlendirilmesi şartı korunurken, ön denetim mekanizmasının da devam edeceği belirtildi.

Yeni uygulamanın, özellikle sertifikasyon süreci devam eden havaalanlarının işletme süreçlerinde esneklik sağlaması bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

