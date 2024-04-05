Smart Güneş Teknolojileri SolerEX İstanbul Fuarı’nda ürün lansmanı yaptı!

Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, geleceğin teknolojisine ilk adım olarak lanse ettikleri Hetero Junction (HJT) hakkında, ''Dünyanın geleceği, katmanlı hücre teknolojisinin önemli bir başlangıcı olan Hetero Junction (HJT), hücre ve panel üretimi için adımımızı atmış bulunuyoruz. Şuan yurtdışındaki distribütörlere teslimini başladık. Yakın zamanda Türkiye'de de bu ürünün siparişlerini önümüzdeki dönemlerde alacağız. Yenilik DNA'mız.'' dedi.





Super MBB, Flexible Cell Technology özelliklerine sahip Hetero Junction (HJT) modülleri, esnek yapısı sayesinde darbelere karşı daha dayanıklıdır. Super MBB ile çok daha verimli ve gölgelenme kayıplarına karşı daha iyi performans göstermesi ile aynı zamanda güneş panellerindeki sıcak noktalar (Hotspot) problemini de minimize eden bir yapıdır.

Smart Güneş Teknolojileri Teknoloji Geliştirme Başkan Yardımcısı Dr. Papatya Ceylan Sözbir, ''Hücre teknolojilerine bakıldığında tandem yapılara doğru ilerlendiği aşikar bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Hetero Junction (HJT) da, bu tandem yapılara baz oluşturmak için en efektif yapı. Bu bağlamda biz de geleceğin teknolojisine ilk adımımızı atmış oluyoruz.'' dedi.





Daha yüksek Bifacial etkiye sahip Hetero Junction (HJT) kendini kanıtlamış teknolojisi ile daha uzun ömür, daha yüksek güç çıkışı ile uzun vadeli güvenilirlik sunar. Hetero Junction (HJT) modüllerinin heterojonksiyon tasarımı, zamana karşı mükemmel dayanıklılık sağlayarak bozulmaya (Degradasyon) karşı direnç göstermektedir. Aynı zamanda geliştirilmiş sıcaklık katsayısı özelliği ile performanslarının çeşitli sıcaklık aralıklarında daha stabil olması anlamına gelir ve farklı iklim ve ortamlarda daha iyi enerji verimi sağlar.





Türkiye'de üretimini gerçekleştirecekleri Hetero Junction (HJT) hakkında, Smart Güneş Teknolojileri İş Geliştirme ve Satış Başkan Yardımcısı Borga Karagülle, ''Sürdürülebilir bir yaşama bir adım daha yaklaşarak, yeni ürünümüz ile daha yüksek Bifacial etki, daha fazla güç üretimi ile aynı zamanda BoS maliyetlerini kaliteden ödün vermeden düşürebiliyoruz.'' dedi.