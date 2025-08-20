SOCAR’dan Türkiye’ye 7 milyar dolarlık yatırım

Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin bir yansıması olarak iki ülke arasındaki ticaret hacmi her geçen gün artarken Azerbaycan devlet şirketi SOCAR, Türkiye'deki yatırımlarını artırma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SOCAR'ın bugüne kadar Türkiye'ye yaptığı 18 milyar dolarlık yatırıma ilave 7 milyar dolarlık yeni bir petrokimya yatırımı yapacağını duyurdu. Yılmaz, Ankara'da, SOCAR Türkiye'nin sosyal sorumluluk projesi olarak ODTÜ işbirliğiyle hayata geçirdiği "Cep Kitapları" projesinin tanıtımına katıldı.

EN ÇOK YATIRIM YAPAN

Küresel jeopolitik gelişmelerin enerji güvenliği konusunda Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin ne kadar kilit önemde olduğunu ortaya koyduğunu anlatan Yılmaz, "Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP gibi altyapı yatırımlarıyla taçlandırdığımız işbirliğimiz, sadece Türkiye ve Azerbaycan'a fayda sağlamakla kalmayıp, Avrupa'nın enerji güvenliğine de önemli katkılar yapmaktadır. 18 milyar doları aşan yatırımlarıyla SOCAR, ülkemizde en çok yatırım gerçekleştiren, tırnak içinde 'yabancı şirket' konumuna gelmiştir" ifadelerini kullandı.

CARI AÇIK DÜŞECEK

SOCAR Türkiye'nin, master plan adı altında yürüttüğü ön mühendislik ve fizibilite çalışmaları sonucunda, Türkiye'ye yaklaşık 7 milyar dolarlık ilave bir petrokimya yatırımı planladığını öğrendiklerini anlatan Yılmaz, "İnşallah bu proje en kısa sürede hayata geçer. Benzer şekilde devlet şirketlerimiz BOTAŞ ve TPAO'nun Azerbaycan'da sürdürdüğü faaliyetler de bu güçlü ortaklığımızın değerli örneklerini teşkil etmektedir" diye konuştu. İki ülke arasında doğal gaz alanında yeni projeler için de hâlâ büyük bir potansiyel olduğuna işaret eden Yılmaz, "Azerbaycan'ın daha büyük hacimlerde gaz tedarik edebilmesi için gerçekleştirilecek yatırımlar ve Türkmen gazının tüm tarafların yararına olacak şekilde Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracında işbirliğimizi geliştirmemiz, önümüzdeki yıllarda birlikte atacağımız en önemli adımlar arasında yer almaktadır" dedi.

İŞ DÜNYASINA CEP REHBERİ

YILMAZ, programda tanıtımı yapılan Cep Kitapları Projesi ile yönetimden pazarlamaya, finansal okuryazarlıktan iletişime, ekip çalışmasından liderliğe uzanan geniş bir yelpazedeki eserlerin iş dünyasına rehberlik görevi göreceğini anlattı. SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Elchin Ibadov ise, "Bu projeyle yalnızca bireylerin öğrenme kültürünü desteklemeyi değil, aynı zamanda bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlamayı, iş dünyasında yenilikçi yaklaşımlara ilham vermeyi ve toplumun entelektüel birikimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi. Toplamda 100 kitabın çevirisi planlanan proje kapsamında ilk aşamada çevirisi tamamlanan 40 kitap ücretsiz olarak okuyucuya ulaştırılacak.