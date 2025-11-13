Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Şok indirim, en düşük fiyat... Bakanlıktan tüketicilere 'Kasım ayı indirimi' uyarısı
Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:52 Son Güncelleme: 13.11.2025 10:02

Ticaret Bakanlığı, kasım ayında tüketicilerin aldatıcı indirim kampanyalarıyla mağdur edilmemesi için piyasa ve dijital mecralardaki denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık vatandaşları "Şok indirim, en düşük fiyat..." gibi aldatıcı iddialara karşı dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

İHA
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, kasım ayında yürütülen tüm indirimli satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerini yakından izliyor. Gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim veya yanıltıcı görseller tespit edildiğinde idari yaptırım uygulanıyor.

ŞİKAYETLER TİTİZLİKLE DEĞERLENDİRİLİYOR

Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklam ve uygulamalara karşı tüketicilerden gelen başvuru ve şikayetleri de titizlikle değerlendiriyor. Tüketiciler, aldatıcı reklam ve uygulamalara ilişkin başvurularını 'https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur' bağlantısı üzerinden Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na iletebiliyor.

"ŞOK İNDİRİM, EN DÜŞÜK FİYAT" İDDİALARI KONTROL EDİLMELİ

Bakanlık, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için şu noktalara dikkat etmelerini önerdi:

"Gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve fiyat karşılaştırması yapılması. 'Şok indirim', 'en düşük fiyat' gibi iddiaların doğruluğunun kontrol edilmesi. Sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan sitelerde güvenlik unsurlarının (SSL, 3D Secure) kontrol edilmesi. Şartlı kampanyalarda ('1 alana 1 bedava', '3 al 2 öde' vb.) ayrıntıların dikkatle okunması."

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin haklarının korunması, adil ve dürüst ticaretin sağlanması ve piyasa dengesinin gözetilmesi amacıyla kasım ayı boyunca sahadan dijitale tüm indirim kampanyalarının kararlılıkla takibe devam edileceğini bildirdi.

