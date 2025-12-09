Son ankette beklentiler açıklandı: Ekonomistler 574 milyon dolar cari fazla bekliyor

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2025 yılında ise 20 milyar 900 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi, 18 milyar dolar ile 23 milyar 114 milyon dolar arasında değişti.