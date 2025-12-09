Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son ankette beklentiler açıklandı: Ekonomistler 574 milyon dolar cari fazla bekliyor
Giriş Tarihi: 9.12.2025 15:31

Son ankette beklentiler açıklandı: Ekonomistler 574 milyon dolar cari fazla bekliyor

AA Finans Ekim ayına ilişkin Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı. 15 ekonomistin katıldığı ankete göre Türkiye'nin ekim ayında 574 milyon dolar cari fazla vermesi bekleniyor.

AA Ekonomi
Son ankette beklentiler açıklandı: Ekonomistler 574 milyon dolar cari fazla bekliyor
  • ABONE OL

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından cuma açıklanacak, "Ekim 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

EKİM'DE CARİ FAZLA BEKLENİYOR

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 574 milyon dolar fazla verdiğini öngördü. Ekonomistlerin tamamı ekim ayında cari açık verilmeyeceğini tahmin ederken, en yüksek cari fazla tahmini 1 milyar 700 milyon dolar oldu.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2025 yılında ise 20 milyar 900 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi, 18 milyar dolar ile 23 milyar 114 milyon dolar arasında değişti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylül ayında 1 milyar 112 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık 20 milyar 146 milyon dolar olmuştu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Son ankette beklentiler açıklandı: Ekonomistler 574 milyon dolar cari fazla bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz