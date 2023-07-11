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Giriş Tarihi: 11.7.2023 19:11 Son Güncelleme: 11.7.2023 20:19

Son dakika: 2023 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

AA
Son dakika: 2023 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Son dakika haberi... Kanun teklifiyle, genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 45 milyar 5 milyon 627 bin lira olmak üzere toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklenecek.

Ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödeneklerini ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira artırılacak.

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Son dakika: 2023 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
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