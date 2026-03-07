SON DAKİKA! 280 bin TL cezası vardı! APP plaka için son tarih belli oldu

Trafikte son yıllarda yaygınlaşan APP plakalar için denetimler sıkılaştırıldı. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler çerçevesinde, 27 Şubat'tan itibaren araçlarında standart dışı plaka "Amerikan Pres Plaka" (APP) takılı olan sürücülere 140 bin lira para cezası, sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süre ile trafikten men kararı verilmişti. Aynı ihlalin ikinci kez belirlenmesi halinde ise ceza 280 bin liraya kadar çıkıyordu.

Vatandaşların mağdur olmaması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda 1 Nisan'a kadar sürücülere herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacağı belirtildi. Kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerin ise mart ayı sonuna kadar eğitim ve bilgilendirme amaçlı yapılacağı aktarıldı.