SON DAKİKA | AK Parti’den EYT açıklaması! Tarih belli oldu...

Ak Parti Genel Başkan Yardımcı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dağ açıklamasında EYT için de tarih verdi.



"ENFLASYON DÜNYANIN TAMAMINDA VAR"

Tüm dünyanın yaşadığı ekonomik sorunlara değinen Dağ, "Pandemiden sonra tedarik zincirlerinin sekteye uğraması gibi sorunlar, Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası'nın karşılıksız para basması bu duruma gelmeye neden oldu. Enflasyon bizde var, dünyanın tamamında da var. ABD ve AB tarihin en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya. Bu piyasaları ve gıdayı da etkiliyor. Rusya ve Ukrayna savaşı, FED ve diğer bankaların faiz artışı, dünyadaki resesyon da bu duruma gelinmesinde etkili oldu." şeklinde konuştu.