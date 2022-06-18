Asgari ücrete zam gelecek mi? Milyonlarca kişi tarafından araştırılan bu sorunun cevabını öğrenmeye az bir zaman kaldı. Temmuz zammı ile birlikte değerlendirilmesi beklenen asgari ücret temmuz zammı için son viraj dönüldü. Enflasyon oranları sonrası yeniden değerlendirilmesi beklenen asgari konusunda temmuz ayı işaret ediliyor. Milyonlarca çalışan "brüt ve net asgari ücret ne kadar?" olacak sorusunu yakın takibe almış durumda. Peki, 2022 asgari ücret ara zam ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammı son dakika haberleri…
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ, NE ZAMAN?
Son dakika haberi: Asgari ücret zammı değerlendiriliyor. İlk defa ikinci kez toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları hız kazandı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay görüşmesi gündeme damga vurdu.
Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?
İşte cevaplar…
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN VE ATALAY'IN KRİTİK GÖRÜŞMESİ!
Başkan Erdoğan ve Atalay arasındaki görüşme asgari ücret, emekli ve memur zammı, EYT ve 3600 konu başlıklarında geçti. Başkan Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.
Görüşmenin müspet geçtiğini belirten Atalay toplantı sonrası şu açıklamalarda bulundu:
"Sayın cumhurbaşkanımız, önümüzdeki günlerde çalışma bakanıyla, bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize haber vereceğini söyledi. Hangi noktaya geldik diye bir rakam konuşmadık. Asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, dar ve sabit gelirlinin alım gücünün düştüğünü, emeklinin durumunun ortada olduğunu A'dan Z'ye anlattık"
"Ortada bir rakam yok ama asgari ücretin ocak ayındaki alım gücüyle şu andaki alım gücünü, emeklilerin maaşını konuştuk. Güzel müspet bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı 'Ben her şeyin farkındayım, ne olduğunu biliyorum' dedi. Güzel bir görüşme oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verirler"
ATALAY: ASGARİ ÜCRET ARA ZAM NE KADAR OLACAK?
"Ortada bir rakam yok ama alım gücü düştü. Bugüne kadar biz Aralık ayının dışında asgari ücret için toplanmadık. Ancak şartlar öyle gerektirdi. Biz her ay enflasyon farkının yansıtılmasını istiyoruz"
"Benim aklımdaki rakam çok güzel. Her şeyi söylerim. 10 bin de söylerim ama öyle değil. Söylediğinle aldığın arasında bir uyum olması lazım. İş verenlerin büyük bölümü asgari ücretin artmasını istemiyor."
BAKAN BİLGİN: TEMMUZDA BÜTÜN ÇALIŞANLARIN YÜZÜ GÜLECEK!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu'nun 35'inci Yıl Programı'nda konuştu. Bakan Bilgin asgari ücret ek zam konusunda;
"Türkiye ekonomik dalgalanmalara, enflasyonlara rağmen büyümeyi sürdürüyor. O halde enflasyonun tahribatına karşı çalışanları ve emeği korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Yani önümüzde Temmuz dönemi var.
Çalışanlarımızla bizim sadece kamu emeklileri ile kamu çalışanları ile değil, özel sektör emeklileri ile, Bağ-Kurlularla, çeşitli konumda bulunan emekliler de dahil hepsini kapsayan, sadece enflasyon farkını değil onların sosyal konumlarını destekleyecek bir çalışmayı sürdürüyoruz. Yani Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, hiç olmazsa enflasyona karşı 'Benim devletim benim yanımdadır' dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır'' şeklinde konuştu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET EK ZAM AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan, TİM Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada temmuz zammı ve asgari ücreti değerlendirdi:
"Asgari ücreti yüzde 200'e yakın, dolar cinsinden ise yüzde 100'e yakın artırdık. Rasyonel gerçeklerle izah edilemeyecek fiyat artışlarına karşı hukuki ve idari tedbirler geliştiriyoruz. Temmuz ayında da enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız"
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZHASEKİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki asgari ücret, emekli ve memur Temmuz ile ilgili gelen soruyu yanıtladı.
Özhaseki, "Enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır" dedi.
2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ek zam gelecek mi, asgari ücret zammı ne kadar olacak' soruları emekli ve memur Temmuz zammı yaklaşırken en çok arananlar arasında yer alıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret ile çalışan işçi, emekli ve memur başta olmak üzere Temmuz zammıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapıldığına dikkat çekerek, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapılması yönünde talimat verdiğini söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMASI İLE 3 MADDEDE REFAH ARTIŞI
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada şu 3 ifade dikkat çekti:
Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretliler rahatlatılacak.
Yılbaşında tüm çalışanların durumları gözden geçirilerek, herkesin hakkını alması sağlanacak.
Sosyal yardım şemşiyesi genişleterek hiçbir vatandaş enflasyona ezdirilmeyecek.
ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI? 2 FORMÜL MASADA!
Bilindiği üzere yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Öte yandan olası asgari ücret Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' ve 'Prim' formülü gündeme geldi.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 1. FORMÜL: PRİM FARKI
Ocak 2022'de asgari ücret yüzde 50,5 artışla brüt 3.577,50'den 5.004 TL'ye yükseldi. Burada işçinin yanında işvereninde elini rahatlatan bir gelişme yaşanmış, asgari ücret üzerinden damga ve gelir vergisi kaldırılmıştı.
ASGARİ ÜCRET OCAK 2022 NET HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 5.004,00
SGK PRİMİ %14 700,56
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 50,04
KESİNTİLER TOPLAMI 750,60
NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40
Temmuz zammı ile beraber 6 ay için benzer bir formül uygulanabilir. Buna göre asgari ücret üzerindeki SGK ve işsizlik sigortası priminin Aralık ayındaki 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu' toplantısına kadar devlet tarafından karşılanması gündeme gelebilir. Bu durumda brüt asgari ücret net asgari ücrete dönüşerek 5.004 TL olarak uygulanabilir.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 2. FORMÜL: ENFLASYON FARKI
Gündemde yer alan en önemli asgari ücrete ek zam hesaplarından bir tanesi de 'Enflasyon farkı' olarak öne çıktı. Net asgari ücret için 'Olağanüstü' durumlarda kullanılmak üzere tıpkı emekli zammı gibi 6 aylık enflasyon kadar zam verilmesi masada bulunuyor.
ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete bir yılda birden fazla zam gelebilmesi için yasa çıkarılması durumunda 'Enflasyon' formülü gündemdeki sıcaklığını artıracak. Peki enflasyon farkı formülü devreye girerse asgari ücret 2022 ne kadar olacak? İşte milyonların en çok merak ettiği o hesap:
Mevcut durumda net asgari ücret 4.253,40 TL olarak uygulanıyor. Eğer beklenen yüzde 39,67 oranında 6 aylık enflasyon oranı gerçekleşirse;
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET
ASGARİ ÜCRET 6.989,1
SGK PRİMİ %14 978,47
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 69,89
KESİNTİLER TOPLAMI 1.048,36
NET ASGARİ ÜCRET 5.940,72
TEMMUZ ZAMMI YAPILIRSA ARALIK TOPLANTISINDA NE OLACAK?
Bu beklenti gerçekleşirse hesaplanan rakamlara göre asgari ücret Temmuz zammı ile birlikte 5.940,72 TL olacak. Ancak Temmuz zammı gerçekleşirse; Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı yani, Temmuz-Aralık ayları arasındaki enflasyon rakamları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında önemli bir belirteç olacak.
ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK!
Üçüncü bir seçenek olarak hükümet, ücret artışı-enflasyon artışı sarmalının tetiklenebileceği durumunu kıstas alabilir. Bu durumda asgari ücret artışı Aralık ayına kalacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber koordineli çalışması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan son kararı verecek.
Asgari ücret için ara zam olsun olmasın hangi formül uygulanırsa uygulansın, ücret artışı hiç bir şekilde enflasyon rakamlarının altında kalmayacak.
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