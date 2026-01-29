SON DAKİKA: Bakan Bayraktar A Haber’de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber ekranlarından önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Bayraktar, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlıyor.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yeni dönemde enerji girişimlerinde yaşanacak gelişmelerle ilgili kritik açıklamalarda bulunarak "2026'dan itibaren Türkiye'nin özellikle petrol ve doğal gaz konusunda yeni bir stratejiye geçeceğini ifade etmiştik. Gabar ve Karadeniz'deki üretim başarılarımızın ardından, artık bu kabiliyetlerimizi yurt dışına, farklı iş modelleri ve ortaklıklarla taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, "Exxon ile imzalanan anlaşmanın yanı sıra Chevron ve diğer yabancı şirketlerle yapılacak ortaklıklar, şirket satın almaları ve birleşmelerle çok daha farklı bir noktaya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

1 MİLYON VARİLLİK HEDEF

Üretim kapasitesindeki artış ivmesine dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Şu anda Karadeniz gazı ve Gabar petrolü ile devam eden süreçte 2028 yılında 500 bin varil seviyesine ulaşmayı, uzun vadede ise bu rakamı 1 milyon varile çıkaracak çalışmaları yürütüyoruz," diyerek Türkiye'nin enerji üretimindeki dev hedefini paylaştı.

2026 LİBYA İLE ENERJİ İŞ BİRLİĞİ YILI OLACAK

Libya'nın önemli bir petrol ülkesi olduğunu hatırlatan Bayraktar, "2026 yılı, Libya ve Türkiye arasında enerjide iş birliği yılı olacak. Şubat ayında Libya'da yapılacak olan yeni lisanslama ihalesine Türkiye olarak iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Hem deniz (offshore) hem de kara sahalarında aktif rol alacağız" açıklamasında bulunarak "Libya'da mevcut projelerde yer alan şirketlerle ortaklıklar kurmayı ve 2026'nın ilk yarısında bu görüşmeleri neticelendirmeyi planlıyoruz. İstediğimiz ticari şartlar oluştuğunda Türkiye, Libya'da çok daha güçlü bir şekilde varlık gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar şunları kaydetti:

Libya'da bulduğumuz doğal gazı Türkiye'ye getirmek yerine, coğrafi yakınlığı olan İtalya piyasasına satabiliriz. Bu noktada İtalya'nın Azerbaycan'dan aldığı gazı takas (swap) yöntemiyle kendi hanemize yazdırabiliriz. Bu tür farklı iş modelleriyle bir değer zinciri oluşturacağız.

Somali'de aslında ikinci faza geçiyoruz. 2024 yılında tamamladığımız sismik çalışmaların ardından, 2026 yılında üç farklı deniz sahasında sondaj yapmaya karar verdik. Nisan ayı itibarıyla Somali'de ilk sondajımıza başlayacağız

Çağrı Bey ve Yıldırım isminde iki yeni sondaj gemisini filomuza kattık. Çağrı Bey gemimizi önümüzdeki ay Somali'ye uğurlayacağız. Pakistan'da ise daha sığ sularda farklı bir ekipmanla çalışacağız; Oruç Reis veya Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemilerimizle orada da faaliyetlerimizi başlatacağız

8 Aralık 2024'ten hemen sonra yeni Suriye yönetimiyle teknik bir ekip üzerinden çalışmalara başladık. Hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi Suriye'deki hayatı normalleştirmek ve temel hizmetlere erişimi sağlamak. Bu sayede Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimizin de güvenle ülkelerine dönebilecekleri şartları oluşturmak istiyoruz.

Kuzey Suriye'ye verdiğimiz elektrik miktarını artırdık. 2026 yılında Halep hattının devreye girmesiyle 500 megavatlık bir artış daha söz konusu olacak. Ayrıca, 2 Ağustos itibarıyla Azerbaycan'dan gelen doğal gazı Kilis üzerinden Suriye hattına bağladık. Şu anda Suriye'ye doğal gaz akışı devam ediyor. Bu gaz hem konutlarda hem de elektrik santrallerinde kullanılarak bölgenin enerji ihtiyacını karşılıyor

2026 doğal gazda rekor yılı olacak

Yenilenebilir enerjide 2026 rekor yılı olacak