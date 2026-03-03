SON DAKİKA! Bakan Bolat, ihracat rakamlarını açıklıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat rakamlarını açıklıyor.

Bakan Bolat şunları kaydetti:

Savaş nedeni ile küresel büyüme revize oluyor.

Büyüme oranı OVP tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Satın alma gücüne göre 11.ülke olacağız.

Ekonomik güven endeksi 100'ü aştı.

Bakan Bolat, çevremizdeki savaşlara rağmen Türkiye'nin istikrarlı duruşunu hatırlatarak Türkiye'nin dünya barışına hizmet ettiğini ifade etti.

2026 şubat ayı ihracatımız yüzde 1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşti

Geçtiğimiz yıla göre, 336 milyon dolar artış sağlandı

Ocak ve şubat döneminde ihracat 41,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

12 aylık ihracat 272,8 milyar dolar oldu

