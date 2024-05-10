SON DAKİKA: Kamuda tasarruf dönemi! Bakan Mehmet Şimşek: Pazartesi paketi açıklıyoruz

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamalarda bulundu.
Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Ekonomi programımız çalışıyor. İyileşme görülüyor.
Amaç enflasyonu tek haneye indirmek.
Yüzde 2,5 cari açıkla rezerv birikimine gideriz
Küresel finansmana erişimde iyi bir noktaya gelindi.
Kredi derecelendirme kuruluşları notumuzu artırdı.
Finansman maliyeti azalıyor. Bankalar ilk 4 ayda 4 milyar doların üzerinde kaynak buldu.
Kamu maliyesinde adım atacağız. Pazartesi günü tasarruf paketini açıklayacağız.
Öngörülebilir ve şeffaflık içinde kurala dayalı gideceğiz."
Ayrıntılar geliyor...