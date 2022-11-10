Son dakika: Bakan Nebati duyurdu! ÖTV indirimi gelecek mi? Matrah düzenlemesi...

EYT'Yİ ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Nureddin Nebati, Komisyon'da milletvekillerinin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soruları üzerine ilgili çalışmayı Çalışma Bakanlığı ile koordineli yürüttüklerini belirterek, çalışma tamamlandıktan sonra önce kabinede görüşüleceğini ardından da Başkan Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını kaydetti.

Nebati, dün gün boyunca EYT ile ilgili bir açıklama yapmış gibi haberler yayımlandığını belirterek, bir açıklaması olmadığını ifade etti.