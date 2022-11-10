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Giriş Tarihi: 10.11.2022 20:48 Son Güncelleme: 10.11.2022 21:53

Son dakika: Bakan Nebati duyurdu! ÖTV indirimi gelecek mi? Matrah düzenlemesi...

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Son dakika: Bakan Nebati duyurdu! ÖTV indirimi gelecek mi? Matrah düzenlemesi...

Son dakika açıklamasında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati merak konusu olan 'Otomobillere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi gelecek mi? sorusunu yanıtladı. Bakan Nebati "Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor." dedi.

Son dakika haberleri... ÖTV indirimi gelecek mi? Matrah düzenlemesi ile ilgili çalışmalar ne durumda? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati merak edilen bu konularda önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gazetecilerin sorusu üzerine otomobillerde özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi konusunda bir çalışma olmadığını, ÖTV matrah artırımı konusunda çalıştıklarını söyledi.

Otomobillerden alınan ÖTV araç silindir hacminin yanı sıra değerine göre değişebiliyor. Matrah artırımı ile yüzde 80'nin altında ÖTV dilimindeki otomobillerin vergisi daha düşük hale gelebilecek. Düzenleme için yasa değişikliğine gerek yok. Cumhurbaşkanı kararı ile matrah güncellemesi yapılabiliyor.

EYT'Yİ ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Nureddin Nebati, Komisyon'da milletvekillerinin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soruları üzerine ilgili çalışmayı Çalışma Bakanlığı ile koordineli yürüttüklerini belirterek, çalışma tamamlandıktan sonra önce kabinede görüşüleceğini ardından da Başkan Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını kaydetti.

Nebati, dün gün boyunca EYT ile ilgili bir açıklama yapmış gibi haberler yayımlandığını belirterek, bir açıklaması olmadığını ifade etti.

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Son dakika: Bakan Nebati duyurdu! ÖTV indirimi gelecek mi? Matrah düzenlemesi...
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