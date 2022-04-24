Son dakika: Bakan Nebati’den enflasyonla mücadele mesajı

Enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı 2013 yılında yüzde 73.5 seviyesinde, bu yılın mart ayının yıllıklandırılmış oranı yüzde 98.2 seviyesine geliyor. Enerji hariç ihracat-ithalat dengelenmiş durumda. Bizim karşı karşıya kaldığımız şey şu. İthal ettiğimiz enerjinin maliyeti bizdeki dengeyi bozuyor. Bu dengeyi ihracatı daha fazla artırarak, turizmdeki olumlu gelişmeler sayesinde etkilerini en aza getirmiş olacağız.

"TURİZM ALANINDA PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİNE SAHİBİZ"

Turizm alanında kayda değer pazar çeşitliliğine sahibiz. Rusya ve Ukrayna'dan oldukça yüksek ziyaretçi girişi var, artarak devam etmesini bekliyoruz. Çok şükür Mart ve Nisan ayında İstanbul'dan aldığımız bilgiler yüzde 90'ın üzerinde ki salgın öncesinde dahi yakalanmış ay yok, yıl yok.