SON DAKİKA: Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri: Biz ithal ekonomi komiserlerine bel bağlamayız

Son dakika haberi...ABD ve İngiltere'ye gerçekleştirdiği turlarının ardından 3 Aralık'ta vizyon belgesi açıklayacağını duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekibine ithal ekonomi danışmanları yerleştirmesi büyük eleştiri konusu oldu.

İTHAL EKONOMİ DANIŞMALARI ELEŞTİRİNİN ANA KONUSU OLDU

ABD ve İngiltere'ye gerçekleştirdiği icazet turlarının ardından 3 Aralık'ta vizyon belgesi açıklayacağını duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekibine ithal ekonomi danışmanları yerleştirdi. CHP Lideri'nin bu tercihi partiye oy veren vatandaşların bile duruma tepki göstermesine neden oldu.

JEREMY RIFKIN'İN KONUŞMASI KATILIMCILARA ÇEVRİLMEDİ

Gerçekleştirilen 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısı fiyaskoya dönüştü. Selvi Kılıçdaroğlu'nun uykuyu daldığı, Jeremy Rifkin'in uzak bağlantıyla bağlanması ayrı bir eleştiri konusu olurken, konuşmasının katılımcılara çevrilmemesi ise eleştirinin dozunun artmasına neden oldu.

Hakan Kara'nın AK Parti'nin ekonomi politikasını övdüğü toplantı CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazetecileri hayal kırıklığına uğrattı.

Nevşin Mengü, Şaban Sevinç açıkça eleştirdiği vizyon toplantısı yayınını yarıda kesti.

CHP'ye yakın Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de programın çarpıklığıyla alay etti. Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuduğu görüntüleri paylaşarak 'heyecan verici bir toplantı oldu' notunu düştü.

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Kemal Kılıçdaroğlu'nun ithal ekonomi danışmalarından medet ummasını sert bir dille eleştirdi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"BİZ İTHAL EKONOMİ KOMİSERLERİNE ASLA BEL BAĞLAMAYIZ"

Bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız. İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor.

Milletimizin, defalarca yaşadığı bu senaryoya artık karnı tok. Son 20 yılda mega altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ülkemiz, yüksek faizle sıcak para peşinde koşarak değil, üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracat yaparak zenginleşecektir.

BAKAN NEBATİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: MİLLİ MENFAATLERİMİZLE BARIŞIN

Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla üretime yönelen tüm epistemolojik kopuşlar bizimdir. Öte yandan, sizin de mevcut epistemolojinizden bir kopuş yaşayarak milli menfaatlerimizle bir an evvel barışmanız gerektiği gün gibi ortadadır.

"İTHAL MASALLARLA İNSANLARI UYUKLATIYORSUNUZ"

Sizler, vizyon adı altında anlattığınız ithal masallarla insanları uyuklatırken, Türkiye Yüzyılı'na doğru, inançla ve kararlı adımlarla ilerleyen ülkemizde bakın neler oluyor:

✅ 12 çeyrekten bu yana makine ve teçhizat yatırımlarındaki kesintisiz artış sürüyor.

✅ İstihdam 31 milyon kişiyle tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

✅ Sanayinin mili gelir içerisindeki payı artıyor.

✅ İhracat ülke tarihimizde ilk kez 250 milyar doların üzerine çıktı.