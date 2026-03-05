Son dakika: Bakan Şimşek’ten akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi açıklaması

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
5.03.2026 10:19

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıt fiyatları için Eşel Mobil Sistemi uygulanmasına yönelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin açıklama yaptı.

Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla hükümet tarafından geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan tedbire ilişkin açıklama yaptı.

Dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attıklarını belirten Bakan Şimşek, "Akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz. Taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Şimşek şunları kaydetti:

"Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla, kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık.

Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz.

Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz."

