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Giriş Tarihi: 19.7.2022 10:42 Son Güncelleme: 19.7.2022 10:42

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! İhtiyacı olana 7.200 TL'ye kadar devlet yardımı! Başvurular nasıl yapılıyor?

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! İhtiyacı olana 7.200 TL’ye kadar devlet yardımı! Başvurular nasıl yapılıyor?

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 milyon haneyi ilgilendiren Aile Destek Paketi programını duyurdu. 15 milyar TL'lik dev paket ile hanenin durumuna göre yılda 7.200 TL'ye kadar devlet yardımı yapılacak. Peki başvurular nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

Son dakika haberler...İhtiyaç sahibi ailelere aylık 450-550-600 lira destek ödemeleri için başvurular başlıyor. 15 milyar liralık bu programdan 4 milyon hane yararlanacak. Bu arada bir başka destek programı ile de 1 milyon çocuğa anaokulu desteği verilecek.

Devlet, sosyal yardım şemsiyesini genişletti. 50'ye yakın düzenli sosyal yardım programına bir yenisi daha eklendi.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELEDİ: 15 MİLYAR TL'LİK 'TÜRKİYE AİLE DESTEK' PROJESİ İLE ÖDEMELER YAPILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek' projesi kapsamında hak sahiplerine ödemeler önümüzdeki günlerde yapılacak.

Aile destek paketinden 4 milyon hane faydalanacak. Hanelerin gelir durumlarına göre aylık 450-550- 600 lira destek verilecek. Destekler 12 ay boyunca sağlanacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK

Programa başvurular e-Devlet üzerinden 27 Haziran'da alınmaya başladı. e-Devlet kullanmayan vatandaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu yapabilecek.

YAKINI VEFAT EDENE 750 TL

Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik bu yıl ilk kez vefat yardımı uygulaması başlatıldı. 15 Nisan 2022 ve sonrasında vefat eden yakınlar için 750 lira nakdi destek verilecek. Başvuru sonucu ödemeler 1 ay içerisinde yapılıyor.

ÜCRETSİZ ANAOKULU

Bu arada bir başka destek programı ile de 1 milyon çocuğa anaokulu desteği verilecek. Sosyal yardım alan ailelerin çocukları bu imkandan yararlanacak. Ailelerin yapacaklarını tek şey, çocuklarını okula kaydettirmek olacak.

Çocuklara eğitim desteğini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sağlayacak.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! İhtiyacı olana 7.200 TL'ye kadar devlet yardımı! Başvurular nasıl yapılıyor?
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