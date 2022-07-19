SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! İhtiyacı olana 7.200 TL’ye kadar devlet yardımı! Başvurular nasıl yapılıyor?

Son dakika haberler...İhtiyaç sahibi ailelere aylık 450-550-600 lira destek ödemeleri için başvurular başlıyor. 15 milyar liralık bu programdan 4 milyon hane yararlanacak. Bu arada bir başka destek programı ile de 1 milyon çocuğa anaokulu desteği verilecek.

Devlet, sosyal yardım şemsiyesini genişletti. 50'ye yakın düzenli sosyal yardım programına bir yenisi daha eklendi.