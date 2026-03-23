SON DAKİKA | Brent petrol 100 doların altına düştü! Trump’ın kararı etkili oldu

Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıyı 5 gün erteleme kararı sonrasında sert düşüş gösterdi. Kararın ardından petrol fiyatları yüzde 9 gerileyerek 96,96 dolara kadar indi.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında son iki gün boyunca çok iyi ve verimli görüşmeler yaptıklarını bildirdi. Trump, "ABD ile İran'ın son iki gün boyunca Orta Doğu'daki düşmanlıkların tamamen ve kesin olarak sona erdirilmesine ilişkin çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Hafta boyunca devam edecek olan bu derinlemesine, ayrıntılı ve yapıcı görüşmelerin gidişatı ve üslubuna dayanarak bir karar aldım. Bu çerçevede Savunma Bakanlığı'na, İran'daki elektrik santralleri ile enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırının, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı kalmak kaydıyla 5 gün süreyle ertelenmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.
108 DOLARDAN GÜNE BAŞLAMIŞTI!
23 Mart sabah seanslarında Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 108,57 dolardan işlem gördü. Cuma günü 107,37 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 106,41 dolardan kapatmıştı.
Bugün saat 09.27 itibarıyla Brent petrol, kapanışa göre yüzde 2 artışla 108,57 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 99,93 dolardan alıcı buldu.
ABD'NİN BÖLGEDEKİ HAZIRLIKLARI
ABD'nin, İran'ın petrol terminallerinden Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na çıkarma yapma hazırlıkları kapsamında bölgeye personel sevkiyatını hızlandırdığı iddia ediliyor. Hark Adası, İran'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ının gerçekleştiği ana terminal olarak biliniyor.
İran ise ABD ve İsrail'in enerji altyapısına saldırması durumunda, karşılık olarak bölgedeki enerji santrallerine misilleme yapacağını açıkladı.
FİTCH RATİNGS'TEN UYARI
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalmasının petrol fiyatlarını ciddi şekilde yükseltebileceğine dikkat çekti.
Fitch'in senaryolarına göre:
DESTEK SEVİYESİ
Analistler, Brent petrolde teknik olarak 109,08 doların direnç, 106,44 doların ise destek bölgesi olarak takip edilebileceğini belirtiyor.