Giriş Tarihi: 2.03.2026 09:22 Son Güncelleme: 2.03.2026 09:40

SON DAKİKA! Cevdet Yılmaz açıkladı: Makroekonomik temellerimiz sağlam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Makroekonomik temellerimiz sağlam. Ekonomimiz bundan önce de yaşanan bir çok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti" dedi.

DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,son günlerde küresel arenada yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabından değerlendirerek Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz şunları kaydetti:

Makroekonomik temellerimiz sağlam.

Ekonomimiz bundan önce de yaşanan bir çok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti.

Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda.

Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir.

