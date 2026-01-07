Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 7.01.2026 12:34 Son Güncelleme: 7.01.2026 12:47

SON DAKİKA! Cevdet Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı için yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığına yapılacak düzenleme için yeni açıklamada bulundu.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Memur emeklileri yüzde 18.60 zam alırken, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine zam oranı yüzde 12.19 oldu. Temmuz 2025 itibarıyla uygulanan 16.881 TL'lik en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye çıksa da kök maaşı düşük olanların maaşının bu tutara yükselmesi için yasal çalışma gerekiyor.

AK Parti Grup toplantısından önce gazetecilerin sorularına cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığına yapılacak düzenleme için yeni açıklamalarda bulundu

Cevdet Yılmaz şunları kaydetti:

"(Emekli aylığına ilişkin) Grup Başkanımızla görüşmemiz lazım konuyu. Hükümet ve meclis bu konularda birlikte çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Kanun düzenlemesi gerektiren bir konu, meclisimizin takdirinde."

