Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih





2023'TE HAYATA GEÇECEK

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili çalışmalara değinen Elitaş, "Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek" değerlendirmesini yaptı.