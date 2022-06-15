Son dakika haberleri...Dün başlayan Haziran ayı Fed toplantısı sona erdi. Tüm dünyanın gözü kulağı Fed faiz kararı ve sonrasında gelecek açıklamalardaydı. Fed faiz kararı için merakla beklenen açıklamayı yaptı. Buna göre Fed politika faizi için 75 baz puan artırıma gitti. Fed faiz kararı sonrası Başkan Jerome Powell'ın vereceği mesajlar gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar barındırdığından ekonomistlerin radarında yer aldı.
SON DAKİKA HABERİ | FED FAİZ KARARI BELLİ OLDU: 28 YIL SONRA BİR İLK
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel 75 baz puan artırdı. Banka fonlama faiz aralığını böylece yüzde 1,5-1,75 aralığına çekmiş oldu. Bu faiz artışı 1994 yılından beri en yüksek faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.
SON DAKİKA! Haziran ayı Fed faiz kararı belli oldu: Fed ne kadar verdi?
FED FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARIN İLK TEPKİSİ NE OLDU?
Piyasalar ABD'de görülen 41 yılın en yüksek enflasyon rakamı sonrası Fed'den 75 baz puan faiz artışı fiyatlıyordu. Beklentilere paralel gelen Haziran ayı Fed faiz kararı sonrası piyasalar sınırlı tepki gösterdi. Ancak altın fiyatlarında ons öncülüğünde bir miktar toparlanma görüldü. Ons altın Fed kararı sonrası 1.825 dolar düzeyine yükseldi. Bununla beraber yurt içinde dolar/TL 17,27 TL, gram altın TL fiyatı da 1.010 TL seviyesinde yatay seyrini sürdürdü.
KANSAS CİTY BAŞKANI ESTHER GEORGE 50 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞINDAN YANA OY KULLANDI
Faiz kararı metninde Fed, yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğrultusunda güçlü bir taahhüde sahip olduğuna vurgu yaptı. Metinde Fed'in elindeki Hazine tahvilleri ve mortgage destekli menkul kıymetleri azaltmaya devam edeceği ifade edildi.
Karar 10'a karşı 1 oyla alındı. Fed'in şahin isimlerinden biri olan Kansas City Başkanı Esther George 50 baz puanlık faiz artışından yana oy kullandı.
Faiz kararı sonrası Jerome Powell kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Powell'ın açıklamaları gelecek dönemin para politikası için sinyaller barındırdığından analistlerin gündeminde yer aldı.
Powell enflasyonu aşağı getirmenin zaruri olduğunun altını çizerek, "Cari resim, iş gücü piyasasının çok güçlü ve enflasyonun çok yüksek olduğunu gösteriyor. Faiz artırımlarına devam etmenin uygun olduğunu düşünüyoruz. Bilançomuzu ciddi şekilde azaltma sürecindeyiz" dedi.
Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Sıkılaşan finansal şartlar talebi hafifletmeli. Ücretlerde büyüme yüksek, iş gücü piyasası aşırı sıkı, iş gücü arzı bastırılmış olmaya devam ediyor. İş gücü piyasasında arz ve talep şartlarının daha iyi bir dengeye gelmesini ve ücret artışlarını hafifletmesini bekliyoruz. Tedarik sıkıntıları öngörülenden daha uzun sürdü ve fiyat baskıları genele yayıldı.
'ÇİN'DEKİ KARANTİNALAR TEDARİK ZİNCİRİNİ DAHA DA KÖTÜLEŞTİREBİLİR'
Çin'de COVID ile ilişkili karantinaların tedarik zinciri sorunlarını daha da kötüleştirmesi büyük olasılık. Enflasyonu aşağı getirmeye güçlü şekilde bağlıyız. Politika bu güne kadar uyarlanabilir oldu ve öyle olmaya devam edecek.
Enflasyonun tekrar yukarı yönlü şaşırtması sonrasında Fed daha büyük artırımın gerekli olduğuna karar verdi.
'FAİZ ARTIRIM HIZI VERİLERE BAĞLI OLACAK'
Faiz oranlarının hızlı şekilde artırılmaya devam edilmesinin önümüzdeki aylarda uzun vadeli uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinin aşağı gelmesine yardım edeceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki toplantılarda faiz artırım hızı verilere bağlı olacak.
"ENFLASYONUN YUKARI YÖNLÜ HAREKETİ BİZİ ŞAŞIRTTI"
75 baz puanlık artırımın sürekli hale gelmesini beklemiyoruz. Gelecek toplantıda 50 veya 75 baz puan artırım olabilir. Sıkı para politikası uygulama yönünde iyi konumlandık. Fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedeflerini başarmak için yapabileceğimiz her şeyi yapacağız.
Niyetlerimiz konusunda olabildiğimiz kadar açık olmaya çalışacağız. Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon ve istihdam verileri sonrasında daha agresif hareket etmeye karar verdik. TÜFE verisi sonrasında daha büyük faiz artırımının uygun olacağını düşündük. Enflasyon rakamlarında bir dizi düşüş görmeyi arzu ediyoruz. Enflasyon yukarı yönlü şaşırttı ve bu toplantıda güçlü bir adım atmamız gerektiğini düşündük.
"YIL SONU FAİZ PATİKASI YÜZDE 3-3,5 ARALIĞINDA"
Daha fazla önden yüklemeli yapmaya ihtiyacımız olduğuna karar verdik. Nötr faiz seviyesine kadar çıkılması arzu ediliyor. Politika faizi için bu ılımlı sınırlayıcı seviye yüzde 3-3,5 aralığında. Talebin ılımlılaşmasını yavaşlamasını görmek istiyoruz.
RESESYON SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT
Enflasyonu aşağı getirirken düşük işsizlik oranının sürdürmek kolay olmayacak. Eğer enflasyonu aşağı getirirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'e kadar yükselir ise bunun başarılı bir sonuç olacağını düşünüyorum. Bir resesyona neden olmaya çalışmıyoruz. Bizim hedefimiz iş gücü piyasasını güçlü tutarken enflasyonu yüzde 2'ye getirmek.
FED ABD EKONOMİSİ İÇİN BEKLENTİLERİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ
Fed faiz kararı sonrası makro ekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini revize etti. Buna göre Mart ayında yüzde 2,8 olan büyüme beklentisi bu toplantıda yüzde 1,7'ye indirildi. 2023 büyüme beklentisi yüzde 2,2'den yüzde 1,7'ye; 2024 beklentisi ise yüzde 2'den yüzde 1,9'a çekildi.
ABD ekonomisi 2022 yılının ilk çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 1,4 daraldı. GSYH ile ilgili final sonuçları 29 Haziran'da açıklanacak. 17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.
FED ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİ
Fed'in dikkate aldığı enflasyon göstergesi PCE enflasyon verisinde bu yıla ilişkin beklentilerde de yukarı yönlü revize gerçekleşti. İlgili veriye ilişkin beklenti bu yıl için yüzde 4,3'ten yüzde 5,2'ye çıkarıldı. 2023 beklentisi yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya; 2024 beklentisi ise yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e indirildi.
2022 YILI SONUNDA KADAR 175 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI GÜNDEMDE
Fed yetkililerinin faize ilişkin beklentilerini yansıtan noktasal grafikte agresif sıkılaşma döngüsünün devam edeceği sinyali görüldü. Yetkililer yıl sonuna kadar faizin yüzde 3,4 seviyesinde olacağını öngördü. Bu da yıl sonuna kadar 175 baz puanlık daha artış olacağına işaret etti.
Fed karar metninde enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini ve pandemi ile ilişkili arz ve talep dengesizliklerini, enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat baskılarını yansıttığını söyledi.
Fed faiz kararı öncesi ABD'de 2022 yılı ilk çeyrek büyüme verisi endişe yarattı. Parasal sıkılaşmanın güçleneceği döneme girilirken, ABD ekonomisi beklentilerin aksine yüzde 1,4 daraldı. Bu durum resesyon ve sonrasında stagflasyon riskini artıran bir gelişme olarak dikkat çekti. Ekonomistler bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 1,1 büyümesini öngörmüştü.
ABD EKONOMİSİ ALARM VERİYOR: SERT FAİZ ARTIRIMLARI RESESYONU TETİKLER Mİ?
Ekonomide çarkları döndüren düşük faiz ortamının yerini sıkı para politikasına bırakacağı ortama girilirken, ABD ekonomisinin küçülme göstermesi resesyon endişelerini artırdı.
Ekonomistler artan enerji maliyetlerinin, tedarik krizlerinin yaşandığı bir dönemde Fed'in 41 yılın en yüksek enflasyonunu baskılamak adına güçlü faiz artırımları ve hızlı bilanço küçültme adımları atması ABD ekonomisi için yeni daralmaları beraberinde getirebileceği sıklıkla dile getirmeye başladı.
Eğer sıkı para politikası adımları enflasyonu baskılayamazsa ve resesyon oluşursa, ABD ekonomisi için büyük kriz anlamına gelen 'Stagflasyon' durumu oluşabileceği gündeme geldi.