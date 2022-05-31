Son dakika haberi: İGA İstanbul Havalimanı, bin stajyer alacak

Son dakika haberi: Binlerce kişiye iş fırsatı sağlayan İGA İstanbul Havalimanı, Ulusal Staj Programı kapsamında bin stajyer ve MT Programı'yla da 20 yeni mezunu işe alacağını açıkladı. İGA'nın dahil olduğu staj programı ile ulusal ve uluslararası firmaların yanı sıra KOBİ ve 'start-up' ların yetenek kazanımı konusunda desteklenmesi hedefleniyor. Program kapsamında kendine güvenen, sorumluluk sahibi, yeniliklere açık bin kişi, dünyanın en büyük havalimanları arasında yerini alan İGA İstanbul Havalimanı'nda çalışma fırsatı yakalayacaklar.

İNGİLİZCE SINAVINDAN SONRA SEÇİLECEKLER

İngilizce seviye tespit sınavına katılacak üniversite 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinden seçilecek stajyerler, operasyonel birimler ağırlıklı olmak üzere, terminal operasyon, İGA PASS ve farklı departmanlarda görev alacaklar.

20 YENİ MEZUNA İŞ İMKANI

İGA ile Talentopia.co tarafından ortaklaşa uygulanacak MT (Management Trainee-Yönetim Stajyeri) programı ile de üç haftalık başvuru süresinden sonra yeni mezunlar İGA İstanbul Havalimanı'nda çalışma fırsatı yakalayabilecekler. Adaylar MT Programıyla İGA İstanbul Havalimanı'ndaki staja https://talentopia.co/sirket/iga/ adresi üzerinden başvuru yapabilecekler.