Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; 30.000 sözleşmeli sağlık personeli olmak üzere toplam 31.183 sözleşmeli personel alınacak. Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 11.317 sürekli işçi alımı da yapılacak.

Resmi Gazete'de detaylı bilgilendirme ve başvuru süreci ile ilgili detaylar şu şekilde yer aldı:

11.317 SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

1. 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 11.317 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

2. Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilir.

3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 28/11/2022 - 02/12/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.