Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından Akaryakıtta ÖTV artışıyla ilgili açıklama

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıttaki ÖTV artışı konusunda yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, söz konusu artışların 2016 yılından itibaren meydana gelen enflasyon artışının çok altında olduğuna vurgu yaptı. Bakanlık, "Sınır komşumuz Yunanistan'da benzin 2,057 dolar, motorin 1,861 dolar iken vergi artışları sonrası ülkemizde benzin 1,303 dolar, motorin ise 1,239 dolardır" dedi.

Bakanlık açıklamasında şunları kaydetti:

Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV iki sebeple artırılmıştır.

Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya destek verecektir.

İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir.

Bunun sonucunda, akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin; 2016 yılında GSYH içindeki payı %4.58 iken 2022 yılında %2.80'e, vergi gelirleri içindeki payı ise 2016 yılında %26,23 iken 2022 yılında %17,84'e düşmüştür.

Söz konusu ürünlerden en çok tüketilen benzin, motorin ve LPG'de, KDV dahil satış fiyatındaki vergilerin oranı %50'lerin üzerinde iken yeni yapılan artışa rağmen %38,5 seviyesinde kalmıştır.