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Giriş Tarihi: 22.4.2022 11:23 Son Güncelleme: 22.4.2022 11:26

Son dakika | İşçi, memur ve emekli için Bakan Bilgin'den flaş açıklama: Temmuz ayında düzenleme

Son dakika | İşçi, memur ve emekli için Bakan Bilgin’den flaş açıklama: Temmuz ayında düzenleme

İşçi, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında işçileri, kamu çalışanlarını, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeler yapacaklarını, aralık ayında ise asgari ücreti değerlendirirken de çalışanları koruyacak seviyede belirleyeceklerini söyledi. İşte Bakan Bilgin'in emekli, işçi ve memurla ilgili verdiği son dakika haberi

Son dakika haberler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir dizi ziyarette bulunmak için dün geldiği Isparta'da önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin'in ifadeleri içerisinde işçi, memur ve emekli maaşları ve asgari ücret zamlarına ilişkin Temmuz düzenlemelesi ve ileri vadeli düzenlemeler konusunda önemli notlar yer aldı. Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde İl Özel İdaresi çalışanları ile birlikte iftar yapan Bakan Bilgin, burada çalışanların haklarını koruma noktasında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Bilgin'in son dakika açıklamaları:

TÜM YURTTAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK ÜZERE GÖREVLİYİZ

Bakan Bilgin, "Bugün burada ağırlıklı olarak işçi kardeşlerimiz var. Çalışanlarımız, memurlarımız var. Aramızda emekliler var. Bütün bunlar, bu gruplar bizim çalışma hayatımızın en önemli sosyal ortaklarıdır. Biz Türkiye'nin her alanında ihtiyacı olan bütün yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevli olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.

SON DAKİKA | BAKAN BİLGİN: "TEMMUZ AYINDA DÜZENLEMEYİ YAPACAĞIZ"

Bakan Bilgin, çalışma hayatının bir başka yönünün de çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını korumak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl hem kamu çalışanlarıyla hem işçilerimizle iki büyük toplu sözleşme yaptık. Bu toplu sözleşmelerde çalışanlarımıza geniş haklar sunduk. Daha önce hiçbir toplu sözleşme maddesine konmayan hakları koyduk. Bu talebi gerçekleştirdiğimiz emekçilerimizin beklentilerini karşıladığımız için mutluyuz."

BENZER BİR UYGULAMA

Enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki temmuz ayında işçilerimiz, kamu çalışanları, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeleri yapacaklarını kaydeden Bakan Bilgin, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl başında sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı politikalarla biz en düşük emekli aylığını 1500 liradan 2500 liraya getirmiştik.

ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİ DE ARALIK AYINDA

Ayrıca yüzde 30'un üstünde enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirildi. Temmuz ayında da emeklilerimizi koruyacak benzeri bir düzenlemeyi yapacağımızın şimdiden haberini sizlere vermek istiyorum. Asgari ücreti önümüzdeki aralıkta yeniden gündeme alırsak o tarih geldiği zaman bütün bu şartları dikkate alarak yeniden asgari ücreti değerlendirirken de Türkiye'nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğimizi şimdiden ifade etmek isterim" dedi.

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Son dakika | İşçi, memur ve emekli için Bakan Bilgin'den flaş açıklama: Temmuz ayında düzenleme
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