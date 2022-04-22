TÜM YURTTAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK ÜZERE GÖREVLİYİZ

Bakan Bilgin, "Bugün burada ağırlıklı olarak işçi kardeşlerimiz var. Çalışanlarımız, memurlarımız var. Aramızda emekliler var. Bütün bunlar, bu gruplar bizim çalışma hayatımızın en önemli sosyal ortaklarıdır. Biz Türkiye'nin her alanında ihtiyacı olan bütün yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevli olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.