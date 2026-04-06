SON DAKİKA | İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dış Finans Danışmanı Doğukan Doğu, Üsküdar'daki irtibat ofisinde AA muhabirine proje hakkında açıklamalarda bulundu.

Doğu, projenin sürdürülebilir finansman modeliyle hayata geçirildiğini belirterek, "Öncelikle iklim ve afetlere dayanıklı şehirler projesi İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun. Proje, sürdürülebilir kentsel dönüşüm için geliştirdiğimiz metodolojinin bir ürünüdür. Finansman kapsamında riskli yapı maliklerine maksimum 0,69 faiz, 180 aya kadar vade ve 3 milyon liraya kadar destek sunuluyor." dedi.

Kredideki faiz oranının vatandaşların durumuna göre düşeceğini hatırlatan Doğu, "Başvuru yapan vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik durumlarına göre ek faiz indirimleri uygulanır. Başka konutu olmayan vatandaşlarımız için 0,25 puan indirim var. Enerji kimlik belgesi B ve üzeri olan binalarda ek indirimler uygulanıyor. Şehit ve gazi yakınlarıyla, kadın hane reislerine yönelik indirimlerimiz var. Tüm indirimler kullanıldığında faiz oranını 0,59'a kadar düşürebiliyoruz." ifadelerini kullandı.