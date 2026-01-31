SON DAKİKA | Konut kredilerinde yeni dönem! Birinci el- İkinci el ayrımı kaldırıldı

400 BİN ÜSTÜ LİMİTLER AZALTILACAK

Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacak.



Bankalar kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirecek.