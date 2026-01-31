SON DAKİKA | Konut kredilerinde yeni dönem! Birinci el- İkinci el ayrımı kaldırıldı

Son dakika haberleri... BDDK, kredi kartı kullanıcılarını ve konut kredisi kullanacak vatandaşları yakından ilgilendiren düzenlemeleri duyurdu.
Finansal istikrarın sağlanması ve finansal tüketicinin korunması için koordineli düzenlemeler paketi ile ilgili BDDK'dan açıklama yapıldı.
KREDİ BORÇLARINA YAPILANDIRMA
Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacak.
KONUT KREDİLERİNDE AYRIM KALDIRILDI
Konut kredilerinde birinci el–ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. 2010 yılından sonra yapılan binaların enerji sınıfı için asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar da avantajlı kredi oranı uygulanan konutlar kapsamına alındı.