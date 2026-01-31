SON DAKİKA | Konut kredilerinde yeni dönem! Birinci el- İkinci el ayrımı kaldırıldı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 31.01.2026 00:21 Son Güncelleme: 31.01.2026 00:34

Son dakika haberleri... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDKK) tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde birinci el–ikinci el konut ayrımının kaldırıldığını duyurdu. BDDK ayrıca kredi kartı toplam limiti 400 bin üzerinde olanların limitlerinin ise kısmen azaltılacağını açıkladı. Kredi kartı toplam limitleri 1 Ocak 2027'ye kadar aylık ve yıllık gelirle uyumlu hale getirilecek. Bireysel kredi kartı borçları ile ihtiyaç kredisi borçlar 48 ay vadeyle yapılandırılabilecek.

Son dakika haberleri... BDDK, kredi kartı kullanıcılarını ve konut kredisi kullanacak vatandaşları yakından ilgilendiren düzenlemeleri duyurdu.

Finansal istikrarın sağlanması ve finansal tüketicinin korunması için koordineli düzenlemeler paketi ile ilgili BDDK'dan açıklama yapıldı.

KREDİ BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacak.

400 BİN ÜSTÜ LİMİTLER AZALTILACAK

Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacak.

Bankalar kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirecek.

KONUT KREDİLERİNDE AYRIM KALDIRILDI

Konut kredilerinde birinci el–ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. 2010 yılından sonra yapılan binaların enerji sınıfı için asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar da avantajlı kredi oranı uygulanan konutlar kapsamına alındı.

