Son dakika: MASAK’ın inceleme başlattığı FTX soruşturmasında flaş gelişme

Konuyla ilgili olarak MASAK Başkanlığınca devam eden incelemeler neticesinde bu aşamada, müşteri emanetlerinin usulüne uygun olarak muhafaza edilmediği, gerçeğe aykırı iş ve işlemlerle müşteri emanetlerinin başkaca kişi veya kişiler uhdesine geçirildiği veya yurt dışına çıkarıldığı, müşterilere gerçekte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldığı, olağan bir piyasa işleyişine aykırı bir biçimde piyasalardaki arz ve talebin fiktif bir biçimde yönetildiği hususlarına yönelik kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: