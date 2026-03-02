SON DAKİKA! Meclis’e sunuldu: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

AK Parti, mali düzenlemeleri içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Buna göre; Teklifle, bedelli askerlik yapmak üzere başvuranlardan tahsil edilecek tutar yüzde 25 artırılıyor.

Askeralma Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, istekli ve askerliğe elverişli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 300.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel tutarını silahaltına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Bedelli askerlik uygulaması kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarın 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak kısmı genel bütçeye gelir kaydedilecek, kalan kısmı Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılacak.

"417 BİN LİRAYA YÜKSELİYOR"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak" ifadelerini kullandı.

2025 YILINDA BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

2025 yılının ikinci yarısında geçerli olan katsayı 1,4042 olarak belirlenmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu dönemde bedelli askerlik ücreti 280.850 lira 64 kuruş olarak uygulanmıştı.