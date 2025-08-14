SON DAKİKA! Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporu’nu açıklıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunumu ile yılın 3. Enflasyon Raporu açıklanıyor. 22 Mayıs tarihinde yapılan enflasyon sunumunda enflasyon rakamlarının 2025'te %24'e, 2026'da %12'ye ve 2027'de %8'e gerileyeceği tahmin edildi. Yeni raporda da 3 yıl için enflasyon tahminlerinin açıklanması bekleniyor.

Karahan enflasyon raporu sunumu sırasında şunları kaydetti:

Fiyat istikrarının sağlanması yolunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz. Bu amaç doğrultusunda, önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz.

Küresel ticaret politikalarındaki son dönem belirsizlik ikili anlaşmalar ile bir miktar azalsa da yüksek düzeyini koruyor.

Net ihracatın büyümeye katkısı pozitif oldu.

Manşet işsizlik oranı ortalamaların oldukça altında

İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı

İkinci çeyrekte yurt içi talepte ivme kaybı sürdü

Kart kullanımı özel tüketimle uyumlu

Talebe ilişkin veriler bir bütün olarak, ikinci çeyrekte talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisinin arttığını gösteriyor.

2025 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamalarının altında kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz.

2024 haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci, finansal piyasalardaki oynaklıklara ve jeopolitik gelişmelere karşın kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Son Rapor döneminden bu yana enflasyon, tahmin ettiğimiz orta noktanın üzerinde olmakla birlikte, öngördüğümüz tahmin aralığında gerçekleşti.

Enflasyon ana eğilimin üç aylık hareketli ortalamalarını incelediğimizde kademeli yavaşlama eğiliminin sürdüğünü görüyoruz.

Ağustos ayı öncü verileri de ana eğilimde kademeli yavaşlamanın devamına işaret ediyor.

Temel mal enflasyonu ise, nisan sonrası dönemde kur gelişmelerinin etkisiyle bir miktar yükselse de bu durum geçici oldu.

Zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek olan kalemlerin hizmet enflasyonunun ataletini artırdığını görüyoruz.

Aylık kira enflasyonu yüzde 4 seyrinde devam ediyor

Beklentiler iyileşse de halen enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyrediyor. Beklentiler, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor.

KKM'yi kademeli olarak sonladırmayı hedefliyoruz

Sıkı parasal duruşu makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimi ile destekliyoruz.

Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve TL'ye geçişi ve tasarrufları desteklemeye devam ediyor.