SON DAKİKA! Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı.

TCMB haftalık verilerine göre 3 Ekim itibarıyla toplam rezervler yüzde 1,8 artarak 186,2 milyar dolara çıktı.

İlgili haftada döviz varlıkları bir önceki haftaya göre %0,4 artarak 79,3 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları %3 artarak 99,2 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise %0,1 artarak 7,8 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası rezervleri son olarak 26 Eylül haftasında 183 milyar dolarla rekor kırmıştı.