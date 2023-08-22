Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Mısır alım fiyatı belli oldu
Giriş Tarihi: 22.8.2023 18:00 Son Güncelleme: 22.8.2023 18:30

Son dakika: Mısır alım fiyatı belli oldu

Son dakika haberi...Toprak Mahsulleri Ofisi 2023 sezonu mısır alım fiyatını ton başına 6 bin TL olarak belirledi.

Son dakika: Mısır alım fiyatı belli oldu

Son dakika haberi...Toprak Mahsulleri Ofisi 2023 sezonu mısır alım fiyatını ton başına 6 bin TL olarak belirledi.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mısır hasadı Ağustos ayının ilk haftasında Adana ve Hatay'da lokal olarak başlamış olup ülke genelinde bugün itibariyle yaklaşık %8 seviyelerindedir.

Hasat başlangıcından bugüne kadar piyasalar yakından izlenmiş ve piyasaların seyrine göre TMO politikaları oluşturulmuştur.

2023 yılı mısır üretimimizin geçen yıla göre aynı seviyede 8,5 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir.

TMO Mısır alım fiyatı ton başına 6.000 TL olarak belirlenmiştir.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mısır alım fiyatı belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA