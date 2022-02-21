Son dakika: Otomotivde kredi limiti artırıldı

Ayrıca, kredi kullanım oranları da sınırlandırılmıştı. Örneğin 500 bin TL'lik otomobil almak isteyenler bunun 150 bin TL'sini kredi olarak alabiliyor. 350 bin TL'yi peşin ödemek zorunda kalıyor. 150 bin TL ise en fazla 24 aya bölünebiliyor, bu nedenle aylık taksit tutarları 8 bin TL'lerin üzerine çıkıyordu.

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