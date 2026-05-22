SON DAKİKA! TCMB Başkanı Karahan: Riskler etkin şekilde yönetiliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ilk Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı. Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın önsözüyle sunulan raporda, uygulanan proaktif para politikası adımlarının, makroihtiyati tedbirlerin ve sıkı finansal koşulların ekonomik dengelenme üzerindeki olumlu etkileri ön plana çıktı.

Ekonomi dünyasına ve kamuoyuna önemli mesajlar veren Karahan, Merkez Bankası'nın proaktif politikaları sayesinde küresel ve yerel belirsizliklerin başarıyla yönetildiğini ve finansal istikrarın korunduğunu vurguladı.

Başkan Karahan'ın kaleme aldığı önsöz yazısından öne çıkan kritik başlıklar şöyle:

"İÇ TALEPTE DENGELENME VE DEZENFLASYON SÜRECİ SÜRÜYOR"

Uygulanan ekonomi politikalarının meyvelerini vermeye devam ettiğine işaret eden Karahan, "Bu Rapor döneminde sıkı finansal koşullar iç talepte dengelenmeye ve dezenflasyon sürecine destek vermeye devam etmiştir" ifadesini kullandı.

KREDİ KOMPOZİSYONUNDA TÜRK LİRASI DÖNEMİ

Son dönemde kredi büyümesinde bir miktar artış gözlendiğini belirten Karahan, devreye alınan ilave makroihtiyati tedbirlerin kredi piyasasının yapısını kökten değiştirdiğini belirtti. Karahan, yabancı para (YP) cinsinden kredilerin büyümesinin düşük seviyelerde yatay bir seyir izlediğini, buna karşılık teminatsız bireysel kredilerin büyümesinde de yavaşlama yaşandığını kaydetti. Ayrıca kredi ve mevduat fiyatlamalarının, Merkez Bankası'nın para politikası kararlarıyla tam bir uyum içinde hareket ettiğinin altını çizdi.

YERLEŞİKLERİN TL VARLIKLARA İLGİSİ GÜÇLÜ

Küresel piyasalardaki oynaklığa da değinen Karahan, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara olan ilgisinde dalgalı bir seyir izlendiğini belirtti. Ancak bu süreçte yurt içi yerleşiklerin Türk lirası yatırım araçlarına olan ilgisinin güçlü kalmayı sürdürdüğünü vurguladı.

"BELİRSİZLİKLERİ PROAKTİF ARAÇLARLA ETKİN BİÇİMDE YÖNETTİK"

Merkez Bankası'nın süreç karşısındaki dinamik duruşuna dikkat çeken Karahan, şunları aktardı:"Bu süreçte proaktif biçimde devreye aldığımız para politikası, likidite ve rezerv yönetimi araçları ile yurt dışı kaynaklı gelişmeler ve belirsizlikler etkin bir şekilde yönetilmiştir."

Karahan, bu başarılı yönetim sayesinde Türkiye'nin ülke risk primindeki (CDS) artışın sınırlı kaldığını, bu durumun da bankacılık ve reel sektörün yurt dışı finansman koşullarındaki olumlu görünümünü korumasını sağladığını ifade etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör