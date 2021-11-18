SON DAKİKA: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak? 2022 asgari ücret zammı tahmini ve son gelişme!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri Aralık ayının ilk haftası başlayacak. Bu görüşmeler neticesinde belirlenecek olan asgari ücret zam oranı şimdiden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücret zammı yüzde 21 civarında uygulanmıştı. Bu oranın üzerine çıkılması ve rakamların 3500-4000 TL bandına çekilmesi bekleniyor. Yeni asgari ücret ne kadar olacak, brüt ve net maaşa kaç TL zam yapılacak, zam oranı tahmini yüzde kaç olacak? İşte uzman analistlerin yorumuyla 2022 asgari ücret zammı tahmini ve son gelişme.

2022 YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma Bakanı dün asgari ücretlerden alınan verginin azalacağını söyledi: "Bunların hepsi hesap kitap işleri. Normalde bu tartışmalar aralık ayında olurdu. Bu söylemler de doğal olarak erken başladı. Prim desteğinin arttırılmasını istiyor. Asgari ücretin şu anki seviyede kalması düşünülemez. Bu rakamın artırılmasına ben de hem fikirim. İşveren açısından bakarsak asgari ücret 4.000 TL olursa işverene maliyeti 5.950 TL olacak. Burada ideal çözüm verginin azaltılması. Fiyatların artmasıyla enflasyonun artma durumu her yerde var." şeklinde konuştu.