Son sürat toparlanma

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali ile başlayıp yolsuzluk operasyonuyla devam eden süreci, "Türkiye'de ekonomik kriz çıkar" algısı yaratarak panik havası oluşturmak isteyenlerin oyunu bir kez daha tutmadı. 28 Şubat ve 2001 krizleriyle milli gelirinin üçte birini kaydeden Türkiye, iktidarın son 23 yılda temellerini güçlendirdiği güçlü ekonomik altyapı ve ilgili kurumların aksiyonları ise 2 günlük türbülansı atlattı. Yabancı yatırımcıların da art arda gelen güven mesajları ve son olarak da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) dün aldığı kararlar, borsayı yükseltirken, dolar, euro, faiz ve risk primi (CDS) 19 Mart öncesi seviyeye yaklaştı.

KUR ZİRVEDEN % 10 DÜŞTÜ

Perşembe günü panik havasının etkisiyle dolar 36.68 liradan 41.64 liraya yükselen dolar, dün 37.95 liraya geriledi. 40.17 liradan 44.88 liraya yükselen euro ise 41.1 lirayı gördü. Tahvil tarafında görülen sert satışlar da dün yerini alıma bıraktı. Yüzde 37'den 51.2'ye kadar yükselen 2 yıllık gösterge tahvilin faizi dün tekrar yüzde 43'e geriledi. Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS) ise 328'den 300'e indi.

BORSA UÇTU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan önlemlere dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da (BDDK) katıldı. BDDK, bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanınmasına, geri alımda alınan hisselerin çekirdek sermayeden düşülmemesine karar verdi. BDDK'nın bu kararının ardından borsa banka hisselerinin öncülüğünde dün gün içerisinde yüzde 5.5 yükselerek 9.811 puana kadar çıktı.

TÜM ADIMLAR ATILIYOR

20 Mart'ta İngilizce kısaltmasıyla NDF olan Türk Lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlayan Merkez Bankası, ihracatçılar ve ithalatçılar başta olmak üzere, ileri tarihte yabancı para cinsinden işlem yapacak firmaların kur riskinden korunmalarının sağladığına dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımların atıldığını belirterek, "Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle, piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor" dedi.





KÜRESEL YATIRIMCILARLA TELEKONFERANS

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcılarla telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı. Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğindeki toplantıda, Şimşek, yaşanan gelişmelerin enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacağını söyledi. Şimşek, "Finansal piyasalardaki volatilite azalacaktır. Her zaman için ilave planımız var. Talep gelirse TCMB döviz rezervlerini desteklemek için döviz cinsinden borçlanma yapabiliriz" dedi. Şimşek enflasyon beklentisindeki artışın şimdilik asgari ücrette ikinci artışı gerektirmeyeceğini söyledi. TCMB Başkanı Karahan da, yerlilerin dolarizasyonunun devam edip etmeyeceğine dair düşüncelerinin sorulması üzerine "Yerli talebindeki ilk ivmelenme mevcut gelişmeler nedeniyle artmış ancak daha sonra getirisinin yükselmesiyle ve kur oynaklığının azalmasıyla döviz talebi azalmıştır" dedi. TCMB'nin dezenflasyon stratejisinin kura bağlı olmadığını söyleyen Karahan, "Talep koşulları iyileştikçe enflasyonda daha iyi sonuçlar göreceğiz" açıklaması yaptı.





EKONOMİ YÖNETİMİ DURUMU KONTROL ALTINDA TUTUYOR

ABD'li yatırım bankalarından Bank of America (BofA), geçen hafta Türk piyasalarında yaşanan dalgalanmaların enflasyonist etkisinin şu ana kadar sınırlı olduğunu belirtti. Raporda, siyasi belirsizliğin muhtemelen bundan sonra azalacağı ve enflasyonist etkisinin şu ana kadar sınırlı kaldığı ifade edildi. Raporda, ülkede yerel döviz talebinin çok sınırlı olduğu ve döviz açığı bulunan şirketler tarafından talebin domine edildiği aktarıldı. Türkiye'de ekonomi yönetiminin görevinin başında olduğu ve durumu kontrol altında tuttuğuna vurgu yapılan raporda, "İzlenimimiz, politika yapıcıların net yol haritalarına sahip oldukları ve piyasayı istikrara kavuşturmak için bazı adımlar attıkları yönünde" denildi. Bofa enflasyon tahminini yüzde 25.7'den 28.1'e, faiz tahminini ise yüzde 30.5'ten 32.5'e çıkardı.

2 GÜNDE 600 MİLYON LİRALIK HİSSE GERİ ALIMI

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından borsada yaşanan düşüş sonrası şirketlerin başladığı hisse geri alımları, yeni haftanın ilk işlem gününde de devam etti. 24 Mart'ta 20 şirket toplamda 253 milyon TL'lik hisse geri alımı gerçekleştirdi. 24 Mart'ta en yüksek alımı yapan şirket yine BİM oldu. BİM'in 24 Mart'taki hisse geri alımı 162,6 milyon TL olarak kaydedildi. BİM'i 29.2 milyon TL ile Ahlatcı Doğalgaz ve 20.1 milyon TL ile THY izledi. 21 Mart'ta yapılan alımlarla birlikte iki günde toplam hisse geri alımı 594 milyon TL olarak kaydedildi.