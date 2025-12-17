Sosyal diyalog sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'a ayrıca bir davet yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Işıkhan, resmi davetin yapıldığını vurguladı. Işıkhan, "Resmi davet sonrasında TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar toplantıya katıldı. Bizim tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduğumuz herkesin malumu. Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım. Bu benim görevim. Mutlaka istişarede bulunacağız" ifadelerini kullandı.