Sosyal yardım alana güvence bedeli yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz bağlantı bedelleri ve faturalarını ilgilendiren önemli değişikliklere imza attı. Buna göre evine ilk kez doğalgaz bağlanacakların ödediği 7 bin 500 TL'lik abone bağlantı bedeli 12 taksite kadar bölünebilecek. Ayrıca 3 bin 216 TL'lik güvence bedeli ise 65 yaş aylığı ile sosyal yardım alanlardan alınmayacak. Vatandaşların talebi halinde doğalgaz faturalarının kısa mesaj ile gönderilmesi zorunlu olacak. EPDK, doğal gaz piyasası dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik öngören taslak hazırladı. Buna göre, abone iç tesisatına kadar oluşturulan doğalgaz dağıtım şebekesinin proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarını temsil eden ve bir defaya mahsus alınan yaklaşık 7 bin 500 TL'lik abone bağlantı bedelinin tüketici tercihine bağlı olarak 2 ila 12 eşit taksitte alınması kararlaştırıldı. Önceden bu miktar yalnızca 3'e bölünebiliyordu. İlk abonelikten sonra aynı adreste yapılacak tüm yeni abonelik işlemlerinde ise doğalgazın kullanıma açılması iç tesisatın dağıtım şirketi veya kendi adına çalışan sertifikalı şirketlerce abonelik sözleşmesinin yapılmasından itibaren 5 gün içinde kontrol edilmesinden sonra gerçekleşiyordu. Düzenlemeyle bu süre de 3 güne indirildi. Yani yeni bir eve taşınanların doğalgaz başvurularının ardından en geç üç günde evlerine bağlantı gerçekleştirilecek.

65 YAŞ AYLIĞI ALANLARDAN

Öte yandan yeni düzenleme kapsamında mevcutta 3 bin 216 TL olan güvence bedelinin kimlerden alınmayacağı da karar bağlandı. Buna göre 65 yaş üstü muhtaç aylığı alanlar veya düzenli sosyal yardım almaya hak kazananlardan güvence bedeli alınmayacak. Düzenleme öncesi bu tüketicilerden alınmış bir güvence bedeli varsa bu tutar kişilere 12 eşit taksitte geri ödenecek. Aynı dağıtım bölgesi içerisinde farklı bir adrese taşınarak doğalgaz kullanımına devam edecek olan konut tüketicilerinden de güvence bedeli tahsil edilmeyecek. Önceki aboneliğinden dolayı ortaya çıkacak iade işlemi sonucu beklenecek ve varsa tahsil edilmesi gereken ilave miktar taksitlendirilerek faturalara yansıtılacak.

KISA MESAJLA İLETİLECEK

Dağıtım şirketi faturayı, son ödeme tarihinden en az 10 gün önce tüketici tercihlerine göre; kâğıt fatura, kısa mesaj, e-posta, e-fatura ya da e-arşiv fatura gibi kanallar ile iletecek. Ancak ödeme süresi her halükarda 5 iş gününden az olamayacak. Tüketicinin iletişim bilgisi bulunması halinde, iletilen fatura tutarı ve son ödeme tarihi hakkında kısa mesajla da tüketicinin bilgilendirilmesi zorunlu olacak.

SAYACI OKUNAMAYAN MÜŞTERİYE ORTALAMA BİR FATURA KESİLECEK

DOĞALGAZ dağıtım şirketleri sayacın herhangi bir nedenle ölçüm yapmadığı veya yanlış ölçüm yaptığını tespit ederse geçici çözüm olarak abonelere ortalama bir fatura kesecek. Fatura ortalaması belirlenirken müşteriye ilişkin geçmiş yıla ait veri olmaması veya mevcut verilerni eksik, hatalı ya da kaçak tüketim nedeniyle güvenilir olmaması durumunda, hesaplamalar, benzer tüketim eğilimine sahip diğer müşterilere ilişkin veriler dikkate alınarak yapılacak. Hesaplanan tüketim miktarından, müşteriye ilgili dönemde tahakkuk ettirilmiş tüketim miktarı mahsup edilecek. Sayaç okunamama sorunu dağıtım şirketi kaynaklıysa şirket düzenlenecek faturayı tüketiciden 4 taksitte alarak, tüketici mağduriyetinin önüne geçecek.



KAÇAK DOĞALGAZ KULLANIMI İLE MÜCADELE

EPDK tarafından belirlenecek oranın üzerinde kaçak tespiti yapılan dağıtım bölgelerinde ve Kurul tarafından belirlenecek diğer kriterlere uygun tüketici gruplarına, ilgili dağıtım şirketi tarafından uzaktan okuma ve akıll ı ölçüm sistemleri veya sayaç ve regülatörleri müdahalelerden koruyucu malzemeler kullanılabilecek. Sisteme müdahaleyi engelleyen malzemelerle yapılan müdahaleler kaçak doğalgaz kullanımı sayılacak.