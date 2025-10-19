Sosyal yardım ödemeleri "Aile Kart" ile hızlanacak

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 19.10.2025 12:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulamaya konulan kartla, sosyal hizmetler ve yardımlar hak sahibi vatandaşlara daha erişilebilir, hızlı ve zahmetsiz ulaştırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uygulamaya koyduğu "Aile Kart" ile sosyal hizmetleri ve yardımları hak sahibi vatandaşlara hızlı şekilde ulaştıracak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemi sayesinde, işlemler daha düzenli, verimli ve kullanıcı dostu yapıya kavuşacak.

"Dijital Türkiye" vizyonu doğrultusunda geliştirilen "Aile Kart" ile sosyal hizmetler ve yardımların hak sahibi vatandaşlara daha erişilebilir, hızlı ve zahmetsiz ulaştırılması hedefleniyor.

Ayrıca yerel yönetimlerle yapılacak entegrasyon sayesinde anlık veri paylaşımı sağlanarak sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması planlanıyor.

İlk etapta 81 ilde doğum yardımı ödemelerinin yapıldığı "Aile Kart" ile yakın dönemde farklı sosyal hizmet ve yardım programlarının ödemeleri vatandaşlara ulaştırılacak.

Aile Kart sahibi vatandaşlar, sosyal hizmet ve yardım kapsamındaki ödemeleri, bankaların ortak kullanımına açık "Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)" ATM'lerinden çekebilecek, alışverişler için tüm POS cihazlarını kullanabilecek.

