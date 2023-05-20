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Giriş Tarihi: 20.5.2023 13:12 Son Güncelleme: 20.5.2023 13:26

SOTM geliştirilerek VURAN'a entegre edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı yazılı açıklamada, yerli frekans atlamalı askeri ve sivil modemle çalışan mini uydu sistemi SOTM'un VURAN'a entegre edildiğini duyurdu.

SOTM geliştirilerek VURAN’a entegre edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SOTM'un geliştirilerek VURAN'a entegre edildiğini duyurdu.

Zırhlı Araç Üzeri Mini Uydu Antenli Haberleşme Sistemi Özellikleri

  • Görüntü aktarımı
  • Video konferans
  • Mesajlaşma
  • Kayıtlı mesaj gönderimi
  • Sesli mesaj gönderimi
  • Dosya aktarımı
  • Şifrelenmiş dosya gönderimi
  • Sesli görüşme düşük bant kullanımı (64 kps)
  • Araç sağlık verileri
  • On-road test (100 km/saat)
  • Of-road test (40~60 km/saat)

ASKERİ STANDARTLARA UYUMLULUK

  • MIL-STD-810G

Çevre Koşulları Testleri

  • MIL-STD-461F

Elektromanyetik Uyumluluk (EM/EMC) Testleri

  • MIL-STD-1275

Askeri Araçlarda Güç Karakteristliği Testleri

  • STANAG-4606- Ed.3

Askeri Uydu Haberleşme Sistemi (MILSATCOM) EPM Dalga Formu

Demir, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zırhlı araçlara yönelik geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projemiz başarıyla sonuçlandı. Projeyle değiştirilebilir bant genişliklerinde, yerli frekans atlamalı askeri ve sivil modemle çalışan mini uydu sistemi (SOTM) geliştirildi ve Vuran aracına entegre edildi."

İsmail Demir: "Zırhlı araçlara yönelik geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projemiz başarıyla sonuçlandı" | Video

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SOTM geliştirilerek VURAN'a entegre edildi
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