SOTM geliştirilerek VURAN’a entegre edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SOTM'un geliştirilerek VURAN'a entegre edildiğini duyurdu.
Zırhlı Araç Üzeri Mini Uydu Antenli Haberleşme Sistemi Özellikleri
ASKERİ STANDARTLARA UYUMLULUK
Çevre Koşulları Testleri
Elektromanyetik Uyumluluk (EM/EMC) Testleri
Askeri Araçlarda Güç Karakteristliği Testleri
Askeri Uydu Haberleşme Sistemi (MILSATCOM) EPM Dalga Formu
Demir, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Zırhlı araçlara yönelik geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projemiz başarıyla sonuçlandı. Projeyle değiştirilebilir bant genişliklerinde, yerli frekans atlamalı askeri ve sivil modemle çalışan mini uydu sistemi (SOTM) geliştirildi ve Vuran aracına entegre edildi."
İsmail Demir: "Zırhlı araçlara yönelik geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projemiz başarıyla sonuçlandı" | Video