Sözleşmeyi fesheden kiracı haksız bulundu! Yargıtay’dan gayrimenkul sahipleri için emsal karar

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de önceki kararları onayladı. Kararda, kiracının ayıbı bildirmeden fesih yapmasının hukuka uygun olmadığı vurgulandı:

"Tacir olan davacının faaliyet gösterdiği alanda sözleşme öncesi ve sonrasında kiralananın teslimi sırasında yeterli inceleme ve araştırma yapmayarak basiretli davranmadığı, kira sözleşmesinin başlangıcından tahliyeye kadar geçen dönemde sessiz kaldığı, davalı kiraya verene iddia olunan ayıbın giderilmesi bakımından davacı tarafından süre verilmemiş ve bildirimde bulunulmamış olması nedeniyle usulüne uygun bir fesihten bahsedilemez."

Karar, kira sözleşmelerinde ayıplı malların feshi için önce bildirim yapılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.