Sözleşmeyi fesheden kiracı haksız bulundu! Yargıtay’dan gayrimenkul sahipleri için emsal karar

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracının bildirim yapmadan ayıplı olduğunu iddia ettiği otelin kira sözleşmesini feshetmesi ve zararının karşılanması için açtığı davada, "feshin haksız olduğu" gerekçesiyle ret kararını onadı.
Karara göre, bir işletmeci 2019'da Tekirdağ'da 47 odalı bir oteli kiraladı. Sözleşmede tesisin "tam ve mükemmel" olduğu belirtilmesine rağmen, kanalizasyon ve gider sistemindeki problemler nedeniyle otel tam kapasite çalıştırılamadı. İşletmeci, müşterilerden gelen olumsuz yorumlar ve rezervasyon iptalleri nedeniyle yüksek masraf yaparak iyileştirme çalışmalarına girişti.
Ancak işletmeci, davalıya bildirimde bulunmadan kira sözleşmesini feshedip tesisi tahliye etti. Kiracı, "kiralananın ayıplı olduğu ve zarar oluştuğu" gerekçesiyle dava açtı.
Tekirdağ 2. Sulh Hukuk Mahkemesi ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, kiralananın uzun süre kullanıldığı ve ayıp ihbarının zamanında yapılmadığını belirterek davayı reddetti.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de önceki kararları onayladı. Kararda, kiracının ayıbı bildirmeden fesih yapmasının hukuka uygun olmadığı vurgulandı:
"Tacir olan davacının faaliyet gösterdiği alanda sözleşme öncesi ve sonrasında kiralananın teslimi sırasında yeterli inceleme ve araştırma yapmayarak basiretli davranmadığı, kira sözleşmesinin başlangıcından tahliyeye kadar geçen dönemde sessiz kaldığı, davalı kiraya verene iddia olunan ayıbın giderilmesi bakımından davacı tarafından süre verilmemiş ve bildirimde bulunulmamış olması nedeniyle usulüne uygun bir fesihten bahsedilemez."
Karar, kira sözleşmelerinde ayıplı malların feshi için önce bildirim yapılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.