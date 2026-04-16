S&P 500 rekor tazeledi: Savaş kayıplarını silen endeks 7 bin puanı aştı!

Endeks, ABD-İran savaşının başlamasından bu yana ilk kez rekor seviyeye ulaşırken, çarşamba gününü yüzde 0,8 artışla 7.022,95 puanda kapattı. Gün içi işlemlerde ise 7.026,24 puan görülerek yeni bir zirve kaydedildi.

Piyasalardaki toparlanmada, çatışmanın yatışabileceğine dair iyimserlik ile şirketlerin güçlü finansal performans sergileyeceğine yönelik beklentiler etkili oldu. Bu ortamda yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yöneldiği gözlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, İslamabad'daki ilk temasların sonuçsuz kalmasına rağmen İran ile müzakerelerin kısa süre içinde yeniden başlayabileceğini belirtti.

Savaşın 28 Şubat'ta başlamasının ardından küresel piyasalarda sert satışlar yaşanmış, özellikle petrol fiyatlarında büyük dalgalanmalar görülmüş ve enflasyon ile faiz beklentilerine ilişkin belirsizlikler artmıştı.

Öte yandan güçlü kâr beklentileri de piyasaları destekleyen önemli bir unsur oldu. Büyük bankaların yöneticileri, enerji şokuna rağmen ABD tüketiminin dirençli kaldığını vurgularken, birleşme ve halka arz işlemlerine yönelik talebin de güçlü seyrettiğini ifade etti.

Londra Borsası verilerine göre analistler, S&P 500 şirketlerinin yılın ilk çeyreğinde toplam 605,1 milyar dolar kâr elde etmesini bekliyor. Bu tahmin, çeyrek başındaki 598,7 milyar dolarlık öngörünün üzerine çıktı.

Birçok aracı kurum, savaş kaynaklı satışların ardından oluşan düşük değerlemeleri alım fırsatı olarak değerlendirirken, jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığına ve olası yeni gerilimlerin piyasalar üzerinde yeniden baskı oluşturabileceğine dikkat çekiliyor.