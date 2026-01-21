S&P Global: Türk bankalarının karlılığında sınırlı toparlanma beklentisi

S&P Global Ratings, Türk bankacılık sektörüne dair bir değerlendirme yayımladı.

Kurum, yüksek net faiz marjlarının etkisiyle 2026 yılında Türk bankalarının kârlılığında sınırlı bir artış yaşanabileceğini öngördü. Marjlardaki toparlanmanın hızının ise, ilerleyen dönemde yapılabilecek politika faizi indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne bağlı olacağı vurgulandı.

Raporda, enflasyonun gerilemesine karşın hâlâ yüksek düzeylerde seyretmesi ve yüksek fonlama maliyetleri nedeniyle, varlık kalitesi üzerindeki baskının 2026 yılında da devam etmesinin beklendiği ifade edildi. Ayrıca para politikasındaki olası değişimlerin, Türk bankaları açısından en önemli risk unsuru olmaya devam ettiği belirtildi.

S&P Global Ratings, sert faiz indirimleri ya da beklenmedik iç ve dış şoklar yaşanmadığı varsayımıyla, 2026 sonuna kadar toplam mevduatın yaklaşık yüzde 40'ının döviz cinsinden olacağını tahmin etti.